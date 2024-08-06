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Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле

06 августа 2024, 15:39
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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На подмосковных детских площадках по просьбам жителей в июле отремонтировали более 430 игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Например, сотрудники управляющей компании обновили горку на площадке в селе Семёновское, а также на ул. Победы у домов 24, 25 и 36 в Можайском городском округе. Выявленные дефекты устранены. На ул. Зелёной в Химках подрядная организация покрасила и отремонтировала все элементы детской игровой площадки», – отметили в министерстве.
За качеством ремонта постоянно следят инспекторы ведомства. Как отметили в пресс-службе, текущие локальные работы позволяют продлить срок эксплуатации сооружений и обеспечить безопасность детей.



В ведомстве напомнили, что сообщить о замечаниях в содержании детских игровых площадок во дворе жители могут, обратившись в территориальный отдел муниципалитета. Адреса и контактные телефоны указаны на сайте.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#детская площадка
#ремонт
Директор Центра БЛА МАИ Бухарев назвал сроки проектирования аэротакси
Директор Центра БЛА МАИ Бухарев: Проектирование аэротакси завершат в 2025 году
06 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Директор Центра беспилотных летательных аппаратов МАИ Юрий Бухарев сообщил, что проектирование аэротакси планируется завершить уже в следующем году.
«Сейчас специалисты Центра БЛА МАИ занимаются проработкой демонстратора аэротакси. Предстоит определить и отработать ключевые технологии, которые будут применены в этом аппарате. Проработка завершится созданием директивной документации. Скорее всего, она появится в 2025 году. Затем приступим к изготовлению самого демонстратора», — пояснил в беседе с RT Бухарев.

Тем временем в одном из районов Санкт-Петербурге на набережной Большой Невки создали новую велосипедную дорожку из синей асфальтобетонной смеси производства АО «АБЗ-1». Дорожка имеет ярко-синий цвет, что является одним из эффективных инструментов повышения безопасности участников дорожного движения. Как уточняет «Петербургский дневник», такой асфальт есть уже более чем на 50 объектах в Петербурга и Ленобласти.

Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что «умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий.

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#асфальт
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#авиация
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Стало известно о реабилитации пережившего покушение губернатора Чибиса
Переживший покушение Чибис заявил Путину, что проходит реабилитацию на работе
06 августа 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Переживший покушение губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проходит реабилитацию после нападения на рабочем месте и находится в строю.
«Как чувствуете себя?» — поинтересовался самочувствием Чибиса президент.
«В боевом строю. Прохожу реабилитацию на рабочем месте, все нормально», — рассказал мурманский губернатор.
Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля. Неизвестный мужчина подбежал к губернатору и ударил его ножом в живот. На допросе преступник пояснил, что совершил нападение по причине того, что испытывал неприязнь к Чибису, однако лично с ним не был знаком. Главу региона прооперировали, и 12 апреля выписали из больницы. Он отметил, что все обошлось без осложнений, и что постепенно идет на поправку. Губернатор также выразил благодарность всем медицинским специалистам.

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#больницы
#мужчина
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Андрей Воробьёв проверил ход модернизации котельной в Климовске
06 августа 2024, 15:19

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В котельной Климовского патронного завода, которая обеспечивает теплом 179 домов и 19 социальных объектов, проводится масштабная модернизация, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что за годы эксплуатации котельная, принадлежавшая заводу, морально и физически устарела. В январе текущего года на ней произошла авария, из-за которой сотни жителей посёлка Южный микрорайона Климовск округа Подольск остались без тепла. По распоряжению президента России котельную передали муниципалитету, что позволило развернуть работы по её реконструкции.

«Мы сегодня в Климовске в котельной, которая нуждалась модернизации. Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к отопительному сезону. У нас здесь два котла-«сотки», которые мы модернизировали. При потреблении Климовском мощности в 100 Гкал в час теперь есть двойной резерв. Будет также установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в ходе модернизации были обновлены автоматические системы, благодаря чему управление котельной станет максимально рациональным.

Губернатор подчеркнул, что обновление системы теплоснабжения касается не только котельной, но и теплосетей.

«Теплотрассы были проложены очень давно и «поверху». Сейчас убираем их под землю. Приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты, чтобы зиму мы прошли хорошо, с теплом и в спокойном режиме», — отметил Воробьёв.
Всего в подольском микрорайоне Климовск отремонтируют около одиннадцати километров тепловых сетей. Кроме того, планируется обеспечить 143 многоквартирных дома индивидуальными тепловыми пунктами. В настоящее время 70 таких пунктов уже установили. Ведётся также ремонт внутридомовых инженерных сетей: труб и батарей.

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#климовск
#подольск
#андрей воробьёв
#котельная
#модернизация
#теплоснабжение
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Депутат ЗакС Крупник предложил наказание за отсутствие триколора на знаке авто
06 августа 2024, 15:03

Фото: iStock/Victor Golmer

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать прав за отсутствующее изображение государственного флага на государственном регистрационном знаке автомобиля.
Он объяснил, что отсутствие флага на номерах автомобиля выглядит как неуважение к обществу и стране.

«Прошу рассмотреть возможность внесения отдельных изменений в Кодекс об административных нарушений в части установления наказания за отсутствующее изображение государственного флага на ГРЗ», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.

До этого пресс-служба администрации города Кемерово предупредила местных водителей о временном ограничении дорожного движения на основном пролетном строении Кузбасского моста.

«Вторую действующую сейчас полосу займет техника, необходимая для проведения монолитных работ. Проезд по одной оставшейся полосе будет осуществляться реверсивно, им будет управлять регулировщик», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.

Ранее в Павлово-Посадском городском округе Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле».

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#водители
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#россия
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Губернатор Воробьёв дал старт строительству дома для переселенцев в Климовске
06 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Строительство 17-этажного дома на 199 квартир для переселенцев из аварийного жилья началось в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, участие в церемонии закладки первого камня принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В новостройку переедут жильцы домов, пострадавших от аварийного отключения отопления в январе этого года.
«Когда мы запустили тепло после аварийной ситуации, договорились, что более 800 человек, проживающих здесь, необходимо расселить. На этом месте мы обещали инициативной группе приехать летом, чтобы начать строительство первого дома на Южной улице. Со следующей недели здесь начнутся работы по подготовке котлована», — сказал Андрей Воробьёв.
Согласно плану, строительство должны завершить в конце 2025 года. При этом гендиректор строительной компании Иван Бузикевич заявил, что ведётся работа над тем, чтобы сократить срок возведения жилья.

Всего в посёлке Южный аварийными признали 30 многоквартирных домов — это 444 квартиры, в которых живут 836 человек. Помимо дома на 199 квартир, для них будет простроена многоэтажка на 233 квартиры. Кроме того, жильцы аварийных домов могут взять сертификат на покупку жилья и с его помощью приобрести квартиру в любом районе Московской области. В настоящее время этой возможностью воспользовались три семьи.

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#андрей воробьёв
#аварийное жильё
#строительство
#расселение
#переселение
#подольск
#климовск
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В Подмосковье в июле дезинфицировали более 6 тыс. контейнерных площадок
06 августа 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в июле в ходе плановой дезинфекции привели в нормативное состояние более 6 тыс. контейнерных площадок. Работа продолжается, заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«За июль проведена очистка 6 419 площадок с применением концентрированного моющего средства. Лидерами по количеству обработанных площадок стали городские округа Королёв, Мытищи и Химки», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что плановая: дезинфекция проводится по графику, с учётом сезона, а неплановая – в случае сильного загрязнения площадки, разлива опасных веществ или выявления инфекционных заболеваний

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье отремонтировали десять светофоров
06 августа 2024, 14:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Десять неисправных светофорных объектов починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в девяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Дорожники починили светофоры на улице Кирова в Подольске, на Колхозной улице в Лыткарине, на Центральной улице в деревне Высоково округа Мытищи, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Железнодорожной улице в Электроуглях, а также в проезде Десантников и на проспекте Мира во Фрязине», — говорится в сообщении.
Кроме того, были отремонтированы кнопки вызова на пешеходных светофорах на проспекте Жуковского в Балашихе, улице Октябрьской Революции в Коломне и на Заречной улице в деревне Марусино городского округа Люберцы.

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#ремонт
#дороги
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#московская область
#подмосковье
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Молодёжь Подмосковья пригласили на конкурс законотворческих инициатив
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова проводит Молодёжный парламент при Госдуме РФ, принять в нём участие приглашают жителей всех регионов России старше 14 лет, включая представителей Московской области, сообщает пресс-служба Молодёжного парламента.
«Конкурс посвящён памяти председателя Молодежного парламента ДНР Максима Роганова, погибшего при обстреле гуманитарной миссии 10 июля 2022 года. Ранее конкурс проводился в ДНР, но теперь расширен до федерального уровня», — отмечается в сообщении.
Участники конкурса должны будут исследовать какую-то общественную проблему и предложить законодательное урегулирование этой проблемы. Конкурсантам предлагаются на выбор десять направлений работы, в числе которых спорт и экология, наука и инновации, молодёжная политика, региональная политика и развитие ЖКХ, развитие гражданского общества и пр.

Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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Подмосковье вслед за Москвой планирует запретить строить маленькие квартиры
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / Pakorn_Khantiyaporn

Минимальный метраж новых квартир в Московской области могут установить на уровне. 28 кв. м. Проект соответствующего постановления появился на сайте правительства региона.
Площадь однокомнатных квартир без учёта площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров должна составлять не менее 28 кв. м.. Площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44 «квадратов».

Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью меньше 28 кв. м. Площадь двухкомнатных квартир не должна быть менее 44 «квадратов». Изменения заработали 1 августа.

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