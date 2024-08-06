Свыше 430 игровых элементов починили на детских площадках Подмосковья в июле

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
На подмосковных детских площадках по просьбам жителей в июле отремонтировали более 430 игровых элементов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Например, сотрудники управляющей компании обновили горку на площадке в селе Семёновское, а также на ул. Победы у домов 24, 25 и 36 в Можайском городском округе. Выявленные дефекты устранены. На ул. Зелёной в Химках подрядная организация покрасила и отремонтировала все элементы детской игровой площадки», – отметили в министерстве.За качеством ремонта постоянно следят инспекторы ведомства. Как отметили в пресс-службе, текущие локальные работы позволяют продлить срок эксплуатации сооружений и обеспечить безопасность детей.
В ведомстве напомнили, что сообщить о замечаниях в содержании детских игровых площадок во дворе жители могут, обратившись в территориальный отдел муниципалитета. Адреса и контактные телефоны указаны на сайте.
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Лора Луганская