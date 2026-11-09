Пловцы Подмосковья взяли четыре медали на чемпионате России

09 ноября 2026, 12:26

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области выиграли два серебра и две бронзы на чемпионате России по плаванию в коротком бассейне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







Дарья Рогожинова из Мытищ заняла второе место на дистанции 200 метров баттерфляем. Еще одно серебро принес Иван Гирев из Видного: он финишировал вторым на стометровке вольным стилем.



Александр Степанов из Мытищ поднялся на третью ступень пьедестала после заплыва на 1500 метров вольным стилем. Его земляк Герман Зажирский завоевал бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем. Все четверо представляют областной Центр олимпийских видов спорта.



Чемпионат проходит с 6 по 11 ноября в 25-метровом бассейне. Соревнования соответствуют целям федеральной программы «Спорт России».