Перевести дачу в жилой дом в Подмосковье теперь можно проще

09 ноября 2026, 11:45

Оформить техническое заключение для дачи в Подмосковье разрешили онлайн

Фото: пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Московской области упростили процедуру перевода садовых домов в жилые. Теперь жители региона могут подать онлайн-заявку на получение технического заключения, необходимого для изменения статуса недвижимости. Новая услуга появилась на портале госуслуг Подмосковья, сообщили в региональном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.







Ранее владельцам дач приходилось самостоятельно искать организацию для обследования дома, а затем загружать полученное заключение в личный кабинет на портале. Теперь заявку на проведение технической оценки можно оформить онлайн. Обследование и подготовку документа возьмут на себя специалисты Московского областного бюро технической инвентаризации (БТИ). Готовое заключение появится в профиле пользователя.



Проверка дома проходит в несколько этапов. Сначала специалисты изучают расположение объекта, после чего выезжают на место и оценивают состояние строительных конструкций и инженерных систем. По итогам обследования выдается заключение, подтверждающее, что здание надежно, безопасно и пригодно для постоянного проживания.



Услуга «Техническое заключение о переводе из садового дома в жилой» доступна на региональном портале госуслуг для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. При заполнении заявления необходимо указать характеристики недвижимости. Встроенный онлайн-сервис рассчитает стоимость работ и автоматически внесет итоговую сумму в форму. После отправки заявки владельцу останется дождаться ответа специалистов БТИ и согласовать дату обследования.



Срок предоставления услуги составляет 20 рабочих дней. Получив техническое заключение, собственник сможет подать отдельное заявление на изменение статуса дома.



Признание дачи жилым домом дает владельцу дополнительные возможности: в здании можно будет оформить регистрацию по месту жительства, получить имущественный налоговый вычет, перейти на сниженный тариф на электроэнергию и использовать средства материнского капитала.