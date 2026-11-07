Семьи военнослужащих из Подмосковья получили ключи от квартир в новом доме

07 ноября 2026, 17:03

оригинал Андрей Белоусов и Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр обороны РФ Андрей Белоусов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетили новый многоквартирный дом в Подмосковье, построенный для семей военнослужащих, и передали первым новоселам ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.





Многоэтажный дом состоит из двух корпусов. В него переедут более 330 семей военнослужащих. Все квартиры сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению, на кухнях установлена встроенная бытовая техника. В доме и на прилегающей территории создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью, пожилых людей и мам с колясками.





«Сбер и в Подмосковье, и в других регионах делает добрые дела в самых разных сферах. И все, что касается наших военнослужащих, их семей, детей — это святое. В комплексе, который мы сегодня посещаем, есть все необходимое для комфортной жизни. Конечно, это высокий стандарт. И наша задача — в разных уголках Подмосковья уделять внимание и жилью для военнослужащих, и всему, что касается образования, медицинского обслуживания, — сказал Андрей Воробьев.

«Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», — сказал Андрей Белоусов.

Слева направо: Андрей Белоусов; Герман Греф и Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

«Наша новая квартира уже обустроена мебелью — гардеробная, туалет, кухня, спальня и детская комната — все готово. Нам она очень нравится. Планируем переезд в ближайшее время, как только получим ключи и все документы. Уже хочется начать обживаться, наводить здесь уют. После получения всех документов фонд «Защитники Отечества» будет осуществлять адаптацию квартиры под меня, в частности, расширят двери, потому что днем я на ногах, а вечером использую коляску. Комиссия уже приезжала, все замерили», — поделился Константин.