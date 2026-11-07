Семьи военнослужащих из Подмосковья получили ключи от квартир в новом доме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр обороны РФ Андрей Белоусов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетили новый многоквартирный дом в Подмосковье, построенный для семей военнослужащих, и передали первым новоселам ключи от квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Многоэтажный дом состоит из двух корпусов. В него переедут более 330 семей военнослужащих. Все квартиры сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению, на кухнях установлена встроенная бытовая техника. В доме и на прилегающей территории создана безбарьерная среда для людей с инвалидностью, пожилых людей и мам с колясками.
«Сбер и в Подмосковье, и в других регионах делает добрые дела в самых разных сферах. И все, что касается наших военнослужащих, их семей, детей — это святое. В комплексе, который мы сегодня посещаем, есть все необходимое для комфортной жизни. Конечно, это высокий стандарт. И наша задача — в разных уголках Подмосковья уделять внимание и жилью для военнослужащих, и всему, что касается образования, медицинского обслуживания, — сказал Андрей Воробьев.На первых этажах здания уже открыты супермаркет, МФЦ, детский центр, фитнес-центр, кафе, аптека, пункты выдачи заказов, медицинский центр и отделение Сбера. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг на 185 машиномест и дополнительные места для парковки на придомовой территории. Дом построили при поддержке Сбера.
«Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», — сказал Андрей Белоусов.
Московская область оказывает поддержку бойцам на передовой: закупает необходимый транспорт, БПЛА, средства связи, оптику, обмундирование, а также помогает их близким и тем, кто уже вернулся домой. Помимо федеральных мер в Подмосковье действуют 36 региональных мер поддержки. Кроме того, в регионе выстроена целая система реабилитации: на базе работающих в области центров помощь уже получили около 3,6 тыс. бойцов.
Андрей Воробьев, Андрей Белоусов и Герман Греф посетили квартиру военнослужащего Константина, который вернулся с передовой, получив в зоне СВО ранение. Скоро вместе с семьей он переедет в новое служебное жилье.
«Наша новая квартира уже обустроена мебелью — гардеробная, туалет, кухня, спальня и детская комната — все готово. Нам она очень нравится. Планируем переезд в ближайшее время, как только получим ключи и все документы. Уже хочется начать обживаться, наводить здесь уют. После получения всех документов фонд «Защитники Отечества» будет осуществлять адаптацию квартиры под меня, в частности, расширят двери, потому что днем я на ногах, а вечером использую коляску. Комиссия уже приезжала, все замерили», — поделился Константин.