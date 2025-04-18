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Пляжи Анапы непригодны для курортного сезона, сообщили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: пляжи Анапы не соответствуют требованиям безопасности
Фото: iStock/Elena Mishina

Фото: iStock/Elena Mishina

Пляжи Анапы не откроются к лету. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону, пишет ТАСС.
Отмечается, что курортный сезон не начнётся в связи с повторными разливами мазута и несоответствии пляжей требованиям безопасности для летнего отдыха. Это также касается Темрюкского района Краснодарского края.

Попова подчеркнула, что в настоящее время 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка непригодны для пребывания туристов в связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормам по уровню загрязнения

При этом глава ведомства добавила, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствуют всем требованиям, поэтому регион открыт для туристов, но без использования ими пляжа и морской воды.

Роспотребнадзор продолжает проводить исследования в данной зоне.

В Крыму и Севастополе загрязнений нет. В этих регионах курортный сезон начнётся как обычно.

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#загрязнение
Начальник НИИ Минобороны РФ арестован по делу о коррупции
18 апреля 2025, 13:27

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Начальнику ФГБУ «27 Центральный научно-исследовательский институт» министерства обороны РФ Андрею Протасову предъявлено официальное обвинение. Ему вменяют получение взяток в значительных и особо крупных размерах.
Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета РФ. В качестве меры пресечения обвиняемый помещён под домашний арест.

Как установили следователи, в период с 2014 по 2024 год научно-исследовательским институтом выполнялись многомиллионные госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В рамках этих работ была создана инициативная группа, участникам которой полагались значительные стимулирующие выплаты. Будучи руководителем НИИ, Протасов получал взятки от сотрудников института за включение в эту группу, а также за «общее покровительство по службе».

Уголовное дело возбуждено по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

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#взятка
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«Риск онкологии»: Дачникам рассказали, что нельзя сжигать на участках и почему
Эколог Белова: сжигание шин, пластика и покрышек отравляет воздух и людей
18 апреля 2025, 13:26

Фото: iStock/Anastasiia Babakova

Начало дачного сезона подразумевает избавление от старых ненужных вещей. Однако сжигание отходов на участках может привести не всегда к приятным последствиям.
Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова в беседе с «Радио 1» заявила, что на дачах нельзя жечь шины, все виды пластика, покрышек, потому что в атмосферу выделяются диоксины и фураны.

«Это вредные частицы, которые, попадая в организм, остаются там и начинают накапливаться. Иммунитет борется и старается оградить организм, но если предельно допустимый концентрат этих вредных веществ разовьется, то могут начаться разные болезни, в том числе одно из самых страшных заболеваний — онкология», — предупредила эксперт.

По ее словам, нельзя жечь токсичные вещества, а биологические отходы можно, например, бумажные пакеты или спиленные ветки.

«Я говорю только о чистых бумажных пакетах, если внутри них есть пленка, то это уже не подлежит сжиганию, потому что это будет пластик, который выделяет в воздух отравляющие вещества», — отметила специалист.

Белова порекомендовала приобрести дачникам небольшую ёмкость для компостирования — это может быть вырытая в земле яма, в которую можно складывать пищевые отходы, а чтобы утилизировать, например, резину, нужно искать специальные пункты на картах.

«Санитария — это про безопасность. Здесь мы говорим об ответственности человека и обязанности», — завершила собеседница.

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#онкология
#безопасность
#пластик
#обращения
#воздух
#отходы
#болезни
#иммунитет
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Умер выдающийся дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев
18 апреля 2025, 12:44

Виктор Кудрявцев (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Один из самых известный дрессировщиков России Виктор Кудрявцев скончался в пятницу утром. Ему было 74 года, пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала онкология. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесённого коронавируса.

Кудрявцев был одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные, состоящие в его труппе, могли исполнять трюки на настоящем автомобиле и умели выполнять различные гимнастические упражнения.

Виктору Кудрявцеву были присвоены звания народного и заслуженного артиста России.

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#онкология
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#артист
#цирк
#смерть
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Великая суббота 19 апреля: почему в этот день нельзя считать деньги и ходить с распущенными волосами, народные приметы
18 апреля 2025, 12:34

Фото: istockphoto / EBlokhina

Великая суббота — заключительный день Страстной недели и один из ключевых моментов в христианском календаре. Этот день наполнен глубоким духовным смыслом и важными традициями, связанными с последними событиями земной жизни Иисуса Христа перед Его Воскресением. О том, что можно и нельзя ​делать 19 апреля расскажет ​«Радио 1».

Значение Великой субботы


Считается, что в этот день, пока тело Иисуса находилось в гробнице, он душой сошёл в ад, чтобы вывести оттуда праведников и вернуть их в рай. Среди них — Адам и Ева. Погребение Христа произошло в пятницу вечером, а в субботу Понтий Пилат, обеспокоенный возможным нарушением покоя гробницы, приказал поставить охрану, запечатать вход и закрыть его тяжёлым камнем.

Когда вечером женщины пришли к пещере, перед ними предстал Ангел, который сообщил, что Иисус воскрес — гробница была пуста.

Традиции Великой субботы


В православных храмах в этот день совершается особое богослужение — Полунощница. Во время службы из центра храма выносят Плащаницу и переносят её в алтарь. Священнослужители облачаются в тёмные одежды, алтарь завешивается тёмной тканью.

Также именно в этот день в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи.

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Кроме того, в течение всего дня в храмах освящаются пасхальные корзины. В разных регионах состав корзины может отличаться, но традиционно в неё входят куличи, яйца, соль, хлеб и мясные изделия.

Что нельзя делать в Великую субботу 19 апреля


Этот день требует особого уважения и духовной сосредоточенности, поэтому под запретом:

  • не стоит рубить яблони и берёзы, ломать у них ветки или как-либо вредить этим деревьям — такие действия могут навлечь беду на всю семью;
  • лучше не пересчитывать свои деньги без необходимости — это может привести к убыткам и финансовым трудностям;
  • не рекомендуется носить одежду чёрного, синего или зелёного цвета — считается, что так можно отпугнуть удачу;
  • в этот день лучше не заниматься тяжёлой работой в доме или в огороде — усилия окажутся напрасными, результат разочарует;
  • не стоит давать обещаний, которые не уверены, что сможете выполнить — это может повлечь за собой череду неудач;
  • важно избегать грусти и негативных мыслей — плохое настроение может надолго оттолкнуть счастье;
  • беременным женщинам лучше заплетать волосы, а не ходить с распущенными — это поможет облегчить роды;
  • незамужним девушкам не стоит срывать цветы яблони — считается, что из-за этого замужество может долго не наступить.

Что можно делать в Великую субботу


  • Посетить храм и принять участие в богослужении;
  • готовить праздничные блюдв к Пасхе;
  • извиняться перед теми, с кем были разногласия.

Также по народным традициям в этот день особое внимание уделяли яблоням — символу чистоты и красоты. Люди кланялись деревьям, красили их стволы, подпирали ветви. Матери незамужних девушек трясли перед деревьями рушниками из приданого, чтобы призвать достойного жениха. Беременные женщины держались за ствол яблони, чтобы ребёнок родился здоровым.

Фото: istockphoto / Nicholas Klein

Народные традиции и приметы 19 апреля


19 апреля на Руси поминали святого Евтихия Тихого, молились ему об избавлении от болезней. Хозяйки в этот день пекли пироги с яблоками или горохом — считалось, что эти начинки несут в дом энергию благополучия.

Наши предки внимательно следили за природными знаками, чтобы предсказать погоду:

  • тёплая безветренная погода — к раннему урожаю хлеба и гороха;
  • утренний туман — к сухой погоде до конца месяца;
  • гнёзда диких уток у воды — к засушливому лету;
  • отсутствие ласточек — к холодной весне;
  • много берёзового сока — к дождливому июню, июлю и августу;
  • пауки в углах — к ранней холодной осени.
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Диетолог раскрыла опасность мяса с кровью
Диетолог Королева: продукты с кровью могут переносить паразитов
18 апреля 2025, 12:13

Фото: iStock/ribeirorocha

В сети появилось суждение, что православным следует навсегда отказаться от продуктов, в которых есть кровь, потому что, согласно Ветхому Завету, любая кровь — это душа.
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что с кровью в продуктах человек может занести в организм паразитов.

«Максимальная обработка пищевых продуктов дает возможность получить все необходимые компоненты из их состава. Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка, минерального вещества», — сказала эксперт.

По словам диетолога, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в продуктах с кровью, может усвоить не каждый организм.

«Также недостаточная обработка чревата тем, что в составе продукта есть паразиты», — добавила Королева.

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