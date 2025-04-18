Пляжи Анапы непригодны для курортного сезона, сообщили в Роспотребнадзоре

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Пляжи Анапы не откроются к лету. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга по подготовке к туристическому сезону, пишет ТАСС.
Отмечается, что курортный сезон не начнётся в связи с повторными разливами мазута и несоответствии пляжей требованиям безопасности для летнего отдыха. Это также касается Темрюкского района Краснодарского края.
Попова подчеркнула, что в настоящее время 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка непригодны для пребывания туристов в связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормам по уровню загрязнения
При этом глава ведомства добавила, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствуют всем требованиям, поэтому регион открыт для туристов, но без использования ими пляжа и морской воды.
Роспотребнадзор продолжает проводить исследования в данной зоне.
В Крыму и Севастополе загрязнений нет. В этих регионах курортный сезон начнётся как обычно.
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Попова подчеркнула, что в настоящее время 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка непригодны для пребывания туристов в связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормам по уровню загрязнения
При этом глава ведомства добавила, что качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствуют всем требованиям, поэтому регион открыт для туристов, но без использования ими пляжа и морской воды.
Роспотребнадзор продолжает проводить исследования в данной зоне.
В Крыму и Севастополе загрязнений нет. В этих регионах курортный сезон начнётся как обычно.
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Анастасия Чинкова