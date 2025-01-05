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Новые мазутные пятна обнаружены в море у побережья Анапы и в Крыму

Фото: iStock/dehooks

Фото: iStock/dehooks

В акватории Чёрного моря обнаружили новое нефтяное пятно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в беседе с ТАСС.
Отмечается, что с воздуха была исследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы было обнаружено маслянистое пятно, двигающееся в сторону населённого пункта Витязево.

На место прибыли специалисты Морспасслужбы, которые приступили к сбору нефтеводяной смеси.



Второй пятно было обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Оно растянулось по водной поверхности на два километра.

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#краснодарский край
#нефть
#чёрное загрязнение
Владимирские следователи возбудят дело по факту жестокого обращения с гимнастками
СК: дело о жестоком обращении с гимнастками возбудят во Владимирской области
05 января 2025, 20:16

Фото: iStock/photographer

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого обращения с воспитанниками школы по художественной гимнастике во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в своих соцсетях видео, на котором мама одной из учениц школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике рассказала, как её дочь пришла после тренировки с синяками на лице. Также в ролик была вставлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, используя нецензурную лексику, и угрожает ей.

Позже обращение жительницы Владимира было опубликовано в СМИ. В нём она жалуется, что тренер регулярно оскорбляет лет ей, а также применяет по отношению к ним насильственные действия, в том числе с использованием спортивного инвентаря.

Следственные органы СК РФ по Владимирской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по региону Кулакову А.А. возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей.

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Два человека погибли в ДТП в Самарской области
В Самарской области столкнулись два автомобиля, погибли два человека
05 января 2025, 19:21

Фото: iStock/Hakase_

На 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как сообщают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.
В ведомстве добавили, что противопожарная служба провела аварийно-спасательные работы: отключила аккумуляторные батареи, а также деблокировала пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и медработники.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, до приезда скорой помощи на месте ДТП скончались водитель автомобиля Toyota и несовершеннолетний пассажир, который ехал в автомобиле Hyundai.

Полицейские опросили участников аварии и очевидцев. Сейчас они продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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Шесть человек пропали без вести при пожаре в социальном доме в Кировской области
05 января 2025, 19:09

Фото: iStock/Hakase_

В социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар, несколько пенсионеров пропали без вести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что возгорание произошло в учреждении в посёлке Кильмезь под Кировом. Огонь быстро распространился по помещениям деревянной постройки, в которой проживало 11 пенсионеров.

По данным источников канала, в результате произошедшего погибли два человека, ещё как минимум шестеро числятся пропавшими без вести – неизвестно, были ли они в здании в момент пожара, их разыскивают. Остальных постояльцев удалось оперативно эвакуировать

В настоящее время причина пожара неизвестна.

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В Керченском проливе после аварии обнаружено более 30 мёртвых дельфинов
05 января 2025, 19:07

Фото: istockphoto/Jorg Gillwald

Более 30 дельфинов погибли в Керченском проливе после разлива мазута в результате крушения двух российских танкеров 15 декабря. Об этом сообщили сотрудники научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале организации. По данным экологов, с момента чрезвычайного происшествия с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в акватории Чёрного моря было найдено 61 мёртвое морское китообразное животное. Гибель 32 из них может быть связана с разливом мазута. Остальные мёртвые особи совсем старые, они умерли до 15 декабря.

Ещё в канун Нового года специалисты Росрыболовства подтвердили факт массовой гибели дельфинов в прибрежных районах Чёрного моря в Краснодарском крае в результате разлива мазута. Кроме того, по сообщению ведомства, сократилась популяция водоплавающих птиц.

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В Абхазии объявили 6 января днём траура из-за гибели пятерых детей при пожаре
05 января 2025, 18:45

Фото: iStock/NetPix

В Абхазии объявили траур 6 января после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.
Отмечается, что в связи с трагедией, унесшей жизни несовершеннолетних, указом исполняющего обязанности главы государства Бандры Гунбы 6 января объявлен днем траура.

Во всех госучреждениях в понедельник будут приспущены государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радиостанциях будут отменены все развлекательные мероприятия и программы.

Ранее сообщалось в абхазском селе Папанырхуа произошёл пожар в частном доме, где проживала семья Чолария. Огонь мгновенно охватил все помещения, спасти пятерых детей не удалось. Самому младшему из них было всего четыре месяца. По предварительным данным, бабушка детей при растапливании печи случайно перепутала керосин с бензином.

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Количество пострадавших в аварии с автобусом в Карелии увеличилось до 15
05 января 2025, 18:38

Фото: iStock/Svetlana Dyachkova

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, медицинскую помощь получили жители Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области.

Охлопков отметил, что коллеги из других регионов готовы принять у себя часть пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, а Санкт-Петербург может направить свои запасы крови и плазмы.

В воскресенье, 5 января, на федеральной трассе «Кола» в Питкярантском районе, близ посёлка Ляскеля, автобус, в котором находились 43 пассажира, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Как сообщили в региональном главке СК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В ФРГ перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус неизвестные подложили голову свиньи
05 января 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Diy13

В городе Апольд в немецкой федеральной земле Тюрингия неизвестные подбросили голову свиньи перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус. Это бывший дом еврейской семьи Прагер, все члены которой были убиты во времена нацистской Германии.
Бернхард Прагер был наследственным торговцем, семья которого была известна в Тюрингии с конца XIX века, напоминает немецкое издание Bild. Он сам и все его многочисленные домочадцы были уничтожены в годы процветания в Германии нацистского режима. Дом семьи Прагер на Бернхард-Прагер-Гассе в Апольде стал мемориалом жертвам Холокоста. Кто-то подбросил перед ним голову свиньи.

Происшествие было воспринято как акт разжигания национальной и религиозной ненависти. Его расследование взяла на себя служба государственной безопасности ФРГ.

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В Минздраве Карелии сообщили о новых пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14
05 января 2025, 15:52

ДТП с туристическим автобусом в Карелии (фото: mchs.gov.ru)

Число пострадавших, в результате аварии с туристическим автобусом в Карелии, возросло до 14. Об этом глава Минздрава региона Михаил Охлопков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время врачи оказывают помощь 14 пострадавшим. Их 10 человек были госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ. В их числе двое детей в тяжёлом состоянии, они находятся в реанимации.

Ещё четверым пассажирам автобуса оказали помощь в Сортавальской ЦРБ. Двое их них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

По словам Охлопкова, из-за плохих погодных условий на место ДТП не смог вылететь вертолёт санавиации, поэтому медикам пришлось добираться на реанимобиле.

В воскресенье около 11:15 мск туристический автобус, следовавший по маршруту Кондопога – Рускеала, съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 42 пассажира, из которых четверо дети, и два водителя.

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Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля
05 января 2025, 15:11

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Судебные приставы взыщут несколько миллиардов рублей с главы группы фармацевтических «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого осудили за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозёрцеву. Об этом пишет ТАСС.
В отношении Шпигеля было возбуждено восемь исполнительных производств. С него взыщут свыше 8,6 миллиарда рублей 8,1 миллиарда из которых пойдут в доход государства.

Судом было установлено, что с 2019 по 2020 год Шпигель и его жена передали Белозерцеву деньги и наручные часы элитных брендов за покровительство их фармацевтическому бизнесу. Общая сумма взятки составила более 30 миллионов рублей. Также бывшему главе региона предоставили в безвозмездное пользование автомобиль.

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