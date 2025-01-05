Новые мазутные пятна обнаружены в море у побережья Анапы и в Крыму

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В акватории Чёрного моря обнаружили новое нефтяное пятно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в беседе с ТАСС.
Отмечается, что с воздуха была исследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы было обнаружено маслянистое пятно, двигающееся в сторону населённого пункта Витязево.
На место прибыли специалисты Морспасслужбы, которые приступили к сбору нефтеводяной смеси.
Второй пятно было обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Оно растянулось по водной поверхности на два километра.
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На место прибыли специалисты Морспасслужбы, которые приступили к сбору нефтеводяной смеси.
Второй пятно было обнаружено в бухте Капсель в Крыму. Оно растянулось по водной поверхности на два километра.
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Анастасия Чинкова