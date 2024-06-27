Пляжники не нашли на Беловском водохранилище медпункта, а администрация нашла

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Жители города Белово Кемеровской области сообщили об отсутствии работающего медпункта на пляже Беловского водохранилища. Об этом они рассказали в соцсетях.
«Нет слов, чтобы выразить шок и ужас, которому была свидетелем на пляже Беловского «моря». Случилось несчастье, девочка порезала ногу на дне морском. Пошли в медпункт и вот что обнаружили», – пишет одна из жительниц в сообществе «Типичное Белово».По рассказам очевидцев, вместо медицинского пункта они нашли лишь пустой каркас здания, в котором валялся разный хлам и тележка с мусором. При этом на здании была вывеска «Медпункт»
Редакция «Сiбдепо» обратилась за разъяснением в городскую администрацию. Там ответили, что медицинский пункт на пляже есть, но в другом месте.
«Арендатором пляжа является ИП Горбунов. Дежурство медицинского работника организовано на месте с 9 часов до 21 часа. Медработник располагается в палатке-шатре на территории пляжа», – сообщили изданию в пресс-службе администрации.Там добавили, что в помещении, о котором писали в соцсети, медпункт не размещается.
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Лора Луганская