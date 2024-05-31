Губернатор Воробьёв назвал самые популярные пляжи Подмосковья

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
1 июня в Подмосковье открывается пляжный сезон. В этом году в регионе будет работать более 200 пляжей и зон отдыха, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Завезли свежий песок, привели в порядок дороги к пляжам, отремонтировали или заменили раздевалки, лежаки, душевые, площадки для волейбола. Спасатели готовы следить за безопасностью у воды. В этом году у нас будут работать более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Для удобства нанесли все на Яндекс.Карты», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Губернатор назвал самые популярные пляжи региона.
«Знаю, что особой популярностью у жителей пользуются пляжи на озере Сенеж в Солнечногорске, «Волкуша» в Лыткарине, «Любляна» в Егорьевске, «Голубое озеро» в Луховицах, пляжи в Талдоме, Зарайске, Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, на Клязьме в Щёлкове и пруд в Электростали», – отметил ВоробьёвОн пригласил всех на подмосковные пляжи, но при этом попросил пока подождать с купанием, так как вода ещё не прогрелась. Он также напомнил, что купаться можно только в разрешённых и специально оборудованных местах.
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Лора Луганская