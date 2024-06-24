Водитель автобуса спас около 300 человек во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Водитель автобуса вывез с атакованного ВСУ пляжа более 300 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в момент атаки мужчина только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. При ударе ему удалось сориентироваться, тогда он начал забирать людей с атакованного пляжа и отвозить их до площади Захарова. Потом он вновь возвращался на пляж. Он вывозил отдыхающих до тех пор, пока там не осталось ни одного человека.
Мужчина также рассказал, что некоторые пострадавшие спрятались в кафе, откуда потом вынесли много раненых.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.
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Мужчина также рассказал, что некоторые пострадавшие спрятались в кафе, откуда потом вынесли много раненых.
«Помогать или нет — вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — рассказал водитель автобуса.
Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.
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Элина Позднякова