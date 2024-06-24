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Водитель автобуса спас около 300 человек во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе

24 июня 2024, 07:37
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Водитель автобуса вывез с атакованного ВСУ пляжа более 300 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в момент атаки мужчина только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. При ударе ему удалось сориентироваться, тогда он начал забирать людей с атакованного пляжа и отвозить их до площади Захарова. Потом он вновь возвращался на пляж. Он вывозил отдыхающих до тех пор, пока там не осталось ни одного человека.

Мужчина также рассказал, что некоторые пострадавшие спрятались в кафе, откуда потом вынесли много раненых.




«Помогать или нет — вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — рассказал водитель автобуса.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.

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#удар
ВСУ атаковали популярный у туристов район Севастополя
24 июня 2024, 06:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по популярному среди отдыхающих району Севастополя, сообщает РБК.
Как отмечает корреспондент Михаил Паутов, в выходные дни в этом месте много людей, которые посещают длинные песчаные пляжи.

Микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка к северу от Севастополя оказались в эпицентре обстрела.

Журналист рассказал, что в этой части города есть чистое море, «километры песчаных пляжей» с отдыхающими на них семьями с детьми. Он охарактеризовал атаку ВСУ как одну из самых сильных с начала спецоперации.

Ранее украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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#украина
#всу
#севастополь
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Ликвидация боевиков и связь с Украиной: главное о теракте в Дагестане за ночь
24 июня 2024, 05:58

Фото: iStock/zabelin

Вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. ​О ликвидации боевиков и последствиях их ​теракта – в материале «Радио 1».

Число пострадавших и погибших не определено


По предварительной информации, 34 человека, включая 27 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Информация о погибших в результате теракта уточняется. Так, например, муфтият Дагестана сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – полицейские.

Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. В то же время Telegram-канал «Раньше всех» пишет об 11 погибших силовиках.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-dagestane-nazvali-kolichestvo-unichtozhennih-boevikov/">
В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков
В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков

Глава Дагестана Сергей Меликов по окончанию заседания оперативного штаба заявил, что погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

После теракта в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту вооруженного нападения.

Ликвидированы как минимум пятеро боевиков


Национальный антитеррористический комитет (НАК) России объявил о нейтрализации пятерых террористов.

«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов», – заявили в НАК.

НАК также сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Источник РИА Новости ранее сообщал о шести ликвидированных боевиках: двух в Дербенте и четырех в Махачкале. Аналогичную информацию подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.

Телеграм-канал «Раньше всех» утверждает, что все нейтрализованные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

По данным Baza, в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы. Сам Магомед Омаров задержан и допрошен.

«Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», – подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянников обозначенного главы района.

В Дербенте ликвидированы двое боевиков, убит сотрудник полиции, настоятель православного храма и мужчина близ синагоги


Нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером воскресенья, 23 июня. Пять боевиков ворвались внутрь, провисели выстрелы в охранника и перерезали горло настоятелю – отцу Николаю. Церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги была обнаружена надпись, отсылающая к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что ее нанесли краской напавшие боевики.

Возле горящей синагоги был найден убитый выстрелом в голову мужчина. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/pri-napadenii-v-dagestane-pogib-svyaschennik-dvoe-boevikov-likvidirovani/">
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы
При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы

В Дербенте экстремисты с автоматами вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Впоследствии двое из них были ликвидированы.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, начальник отделения полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжелых ранений в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», – говорится в сообщении на сайте ведомства республики.

Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) подошла к концу, заявил Национальный антитеррористический комитет.

Спустя время глава республики Сергей Меликой объявил о трехдневном трауре – 24, 25 и 26 июня.

В Махачкале силовики спасли укрывшихся прихожан церкви, 16 пострадавших госпитализировали


Вечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС в Махачкале на улице Ермошкина. Преступники также напали на православную церковь и расстреляли охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Прихожане и священнослужители забаррикадировались внутри, однако, боевики в здание не вошли.

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-derbente-v-hode-perestrelki-ubit-politseiskii/">
SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского
SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского

Через некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, никто из мирных жителей не пострадал.

Еврейские религиозные организации объявили о нападении на синагогу в Махачкале после того, как аналогичная атака произошла в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин подчеркнул, что в Махачкале была подожжена синагога, позднее пожар был потушен.

После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По меньшей мере двое подозреваемых были задержаны на пляже города.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации экстремистов в городе.

«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – сообщил он в своем Telegram-канале.

После теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТО


Депутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.

«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.

Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Дагестане были инспирированы извне.

«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул он.

Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

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#губернатор
#теракт
#террористы
#церковь
#храм
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В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков Глава Дагестана Сергей Меликов по окончанию заседания оперативного штаба заявил, что погибло более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.После теракта в Дагестане был введен режим контртеррористической операции. Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту вооруженного нападения.Ликвидированы как минимум пятеро боевиковНациональный антитеррористический комитет (НАК) России объявил о нейтрализации пятерых террористов.«В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов», – заявили в НАК.НАК также сообщил, что силовики продолжают поиски пособников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают взрывотехники из органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.Источник РИА Новости ранее сообщал о шести ликвидированных боевиках: двух в Дербенте и четырех в Махачкале. Аналогичную информацию подтвердил и глава Дагестана Сергей Меликов.Телеграм-канал «Раньше всех» утверждает, что все нейтрализованные боевики были уроженцами Сергокалы. По предварительной информации, главарем банды был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.По данным Baza, в нападении участвовали сыновья главы Сергокалинского района Осман и Адиль Омаровы. Сам Магомед Омаров задержан и допрошен.«Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья», – подтвердили источники ТАСС в правоохранительных органах.По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянников обозначенного главы района.В Дербенте ликвидированы двое боевиков, убит сотрудник полиции, настоятель православного храма и мужчина близ синагогиНападение на православную церковь и синагогу в Дербенте произошло вечером воскресенья, 23 июня. Пять боевиков ворвались внутрь, провисели выстрелы в охранника и перерезали горло настоятелю – отцу Николаю. Церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги была обнаружена надпись, отсылающая к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что ее нанесли краской напавшие боевики.Возле горящей синагоги был найден убитый выстрелом в голову мужчина. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован с ожогами. https://radio1.ru/news/proisshestviya/pri-napadenii-v-dagestane-pogib-svyaschennik-dvoe-boevikov-likvidirovani/"> При нападении в Дагестане погиб священник, двое боевиков ликвидированы В Дербенте экстремисты с автоматами вступили в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Террористы скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo. Впоследствии двое из них были ликвидированы.По данным пресс-службы МВД Дагестана, начальник отделения полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев скончался от тяжелых ранений в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли. Он погиб, получив тяжелое ранение», – говорится в сообщении на сайте ведомства республики.Около 23 часов активная фаза контртеррористической операции (КТО) подошла к концу, заявил Национальный антитеррористический комитет.Спустя время глава республики Сергей Меликой объявил о трехдневном трауре – 24, 25 и 26 июня.В Махачкале силовики спасли укрывшихся прихожан церкви, 16 пострадавших госпитализировалиВечером 23 июня неизвестные открыли огонь по посту ДПС в Махачкале на улице Ермошкина. Преступники также напали на православную церковь и расстреляли охранника, вооруженного лишь газовым пистолетом. Прихожане и священнослужители забаррикадировались внутри, однако, боевики в здание не вошли. https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-derbente-v-hode-perestrelki-ubit-politseiskii/"> SHOT: В Дербенте преступники обстреляли церковь и убили полицейского Через некоторое время силовики вывели 19 человек, укрывавшихся в храме Махачкалы, никто из мирных жителей не пострадал.Еврейские религиозные организации объявили о нападении на синагогу в Махачкале после того, как аналогичная атака произошла в Дербенте. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин подчеркнул, что в Махачкале была подожжена синагога, позднее пожар был потушен.После нападения террористы угнали машину и скрылись. Был объявлен план «Перехват». По меньшей мере двое подозреваемых были задержаны на пляже города.Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу профильных служб и силовиков по ликвидации экстремистов в городе.«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – сообщил он в своем Telegram-канале.После теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТОДепутат Государственной Думы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев в эфире телеканала «Россия-24» связал теракт в Дагестане со спецслужбами Украины и стран НАТО.«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.Он пояснил, что Киеву и Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России в связи с успехами военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что теракты в Дагестане были инспирированы извне.«Эти трагические события, уверен, инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ», – подчеркнул он.Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.Читайте также:В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММАВ Дагестане объявили о трехдневном трауреГлава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» боевиков"/>
В одном из убитых боевиков в Дагестане узнали бойца ММА
24 июня 2024, 05:24

Фото: iStock/Motortion

Один из боевиков, ликвидированных дагестанскими силовиками, мог быть бойцом ММА Гаджимурадом Кагировым, пишет Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, Каиров мог быть одним из боевиков, уничтоженных в ходе контртеррористической операции в Дербенте. Отмечается, что спортсмен является учеником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Eagles MMA.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) России заявил, что обезврежено пять террористов: трое в Махачкале и двое в Дербенте.

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В Дагестане силовики продолжают поиск сообщников террористов
#дагестан
#террористы
#атака
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В Дагестане силовики продолжают поиск сообщников террористов
НАК: в Дагестане продолжен поиск сообщников боевиков и оперативные мероприятия
24 июня 2024, 02:59

Фото: iStock/zabelin

В Дагестане силовики продолжают поиски сообщников террористов, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, информирует РИА Новости.
«На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы», – отметили в ведомстве.

Ранее НАК сообщил, что три террориста были нейтрализованы в Махачкале и два – в Дербенте.

Напомним, что вечером 23 июня вооруженные боевики совершили нападение на города в Дагестане. Террористы обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также совершили атаку на синагогу и православный храм в Дербенте.

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#дагестан
#нападение
#атака
#террористы
#храм
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Глава Дагестана раскрыл число погибших полицейских и гражданских
Меликов: более 15 сотрудников полиции погибли в Дагестане
24 июня 2024, 02:37

Фото: iStock/Soumen Hazra

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане погибли более 15 сотрудников милиции и несколько мирных жителей, заявил глава республики Сергей Меликов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Информация о количестве погибших при атаке уточняется. Муфтият Дагестана ранее сообщил, что жертвами стали девять человек, семеро из которых – сотрудники правоохранительных органов. Аналогичную информацию о количестве убитых сотрудников правоохранительных органов подтвердили и источники агентства РИА Новости в силовых структурах. Ранения получили 34 человека (в том числе 27 полицейских).

Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

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#полицейские
#дагестан
#атака
#нападение
#больница
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В российском регионе силы ПВО отразили воздушную атаку
Голубев: в Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
24 июня 2024, 02:11

Фото: iStock/MikeMareen

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ​сообщил глава региона Василий Голубев.
По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Последствия на земле уточняются оперативными службами», – добавил Голубев.

Ранее, 23 июня, система ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

До этого российские военные уничтожили два беспилотника самолетного типа украинской армии над Старорусским муниципальным округом Брянской области.

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#александр богомаз
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В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков
РИА Новости: в Дагестане ликвидировали как минимум шесть боевиков
24 июня 2024, 00:50

Фото: iStock/gorodenkoff

По меньшей мере шесть боевиков ликвидировали в ходе антитеррористической операции в Дагестане , сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.
Собеседник сообщил, что как минимум шестеро террористов были убиты в пределах региона.

Ранее МВД Дагестана сообщило о ликвидации четверых боевиков в Махачкале.

До этого стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

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Стала известна должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района
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#дагестан
#мвд
#полицейские
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Опубликован список пострадавших при атаке боевиков в Дагестане
24 июня 2024, 00:49

Фото: iStock/Iulianna Est

Во время нападения боевиков в Дагестане пострадали 19 человек, сообщается в списке, опубликованном Telegram-каналом Baza.
Отмечается, что в результате теракта в Махачкале трое мирных жителя и 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести, в Дербенте пострадали четыре мирных жителя, двое из которых понадобилась госпитализация, и двое силовиков. Общее число погибших в двух городах составило девять человек, семь из которых были сотрудниками правоохранительных органов.

По данным Mash, в Махачкале было ликвидировано четверо боевиков, а в Дербенте – двое.

Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.

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#террористы
#полицейские
#дагестан
#атака
#больница
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в удобном формате
Мэр Махачкалы высказался о работе силовиков по ликвидации боевиков
Мэр Махачкалы Умаров: спецслужбы сработали оперативно, но не обошлось без потерь
24 июня 2024, 00:14

Фото: Фотобанк Московской области

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов высоко оценил работу служб и силовиков по ликвидации боевиков в городе, сообщается в Telegram-канале главы города.
«Профильные службы и силовые структуры в Махачкале сработали оперативно, но не обошлось без потерь», – заявил он.

Также градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе атак.

Умаров заверил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для защиты граждан.

Ранее стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) в Махачкале.

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Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков
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