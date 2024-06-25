В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов призвал закрыть депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.
«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», - отмечает депутат.
Гусев подчеркнул, что от такой меры будут неудобства и определенные убытки, однако люди будут в безопасности.
В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю ракетами США ATACMS. Четыре человека погибли, 153 пострадали. Открыто дело по статье о теракте.
Читайте также:
В Реутове до конца лета осталось благоустроить 11 дворов
Эксперт описал порядок действий при пожаре в здании
Эксперт рассказал, почему растут цены на парковки в аэропортах
Никита Кротов