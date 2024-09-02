Суд удовлетворил иск академии «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой

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Никулинский районный суд города Москвы постановил взыскать с фигуристки Арины Парсеговой 1,8 миллиона рублей в пользу академии «Ангелы Плющенко». Эта сумма будет взыскана по иску о невыполнении условий договора.
Ранее суд зарегистрировал гражданское дело по иску спортивной школы, которая принадлежит Евгению Плющенко, о взыскании денежных средств со спортсменки, напоминает РИА Новости. Юристы академии утверждали, что фигуристка в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора о спортивной подготовке и об исполнении агентских услуг.
Арине Парсеговой 12 лет. До сезона 2020/2021 она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, а затем перешла к Плющенко. В этом году она покинула академию Плющенко. По некоторым сведениям, фигуристка вернулась к Тутберидзе.
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