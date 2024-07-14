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Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

14 июля 2024, 18:20
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом Плющенко рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.
Фигурист отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.

«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.


По словам олимпийского чемпиона, обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы».

Ранее сообщалось, что российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже.

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#олимпиада
#фигурист
#спорт
Фигуристка Трусова возвращается в большой спорт
14 июля 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фигуристка Александра Трусова возвращается в большой спорт.
«Саша Трусова вернулась в спорт, сейчас мы с ней тренируемся, в Петербурге в сентябре будут уже прокаты, рекомендую», — рассказал Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко на VK Fest.

Трусова является чемпионкой России (2022 год), серебряным (2022) и бронзовым (2020) призёром чемпионата Европы, а также серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022).

В конце декабря в Красноярске прошёл чемпионат России, однако Трусова не смогла принять в нём участие по болезни. Также по медицинским показаниям Александре пришлось пропустить и финал Гран-при России, который состоялся в марте 2023 года в Санкт-Петербурге.

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#фигурное катание
#спорт
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Аванесян проиграл Эннису в борьбе за чемпионский титул IBF
Российский боксер Аванесян проиграл Эннису бой за чемпионский титул IBF
14 июля 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

В борьбе за чемпионский титул проиграл российский боксер Давид Аванесян своему оппоненту из США Джарону Эннису, защитившему звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Бой состоялся в Филадельфии штата Пенсильвания в ночь на воскресенье по московскому времени и закончился техническим нокаутом и поражением российского спортсмена. Аванесян после пятого раунда не стал продолжать бой.

Эннис — полноправный обладатель чемпионского пояса IBF. До этого американец завоевал временный титул чемпиона мира.

Давиду Аванесяну 35 лет и это его пятое поражение за боксерскую карьеру. На его счету 30 побед, 18 из которых нокаутом и одна ничья. Аванесян заменил Коди Краули, отказавшегося от поединка в связи с проблемами со зрением.

Эннису 27 лет, в его послужном списке 32 победы, 29 из которых нокаутом, один бой признали несостоявшимся.

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#бокс
#спортсмены
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Уругвайцы по пенальти обыграли канадцев в матче за третье место Кубка Америки
14 июля 2024, 09:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Сборная Уругвая по футболу обыграла команду Канады и завоевала бронзовые медали Кубка Америки, передает РИА Новости.
Уточняется, что матч завершился со счетом 2:2. В сборной Уругвая отличились игроки Бентанкур и Суарес. У канадцев забитыми мячами отметились Коне и Дэвид.

В серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3. Напомним, команда Уругвая пятнадцать раз становилась чемпионом Америки. По данному показателю сборная делит первое место с командой Аргентины.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла со счетом 4:2.

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#матч
#встреча
#футбол
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«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
14 июля 2024, 08:09

Фото: iStock/Rost-9D

Петербургский «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России.
Матч состоялся в Волгограде и завершился со счетом 4:2. В составе «Зенита» забитыми мячами отличились Родригао, Вендел и Глушенков. У «Краснодара» голами отметились Кривцов и Смолов.

Уточняется, что для победившего клуба трофей стал пятым подряд. Всего за свою историю «Зенит» выигрывал Суперкубок 9 раз.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что «Зенит» является фаворитом Суперкубка России. При этом он признался, что ожидает яркой игры в матче «Зенита» и «Краснодара».

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#матч
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#футбол
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ФСБР: борец Мамедов отказался от Олимпиады в Париже из-за травмы колена
13 июля 2024, 20:34

Фото: IStock/PaSta77

Борец вольного стиля Шамиль Мамедов, который ранее получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказался принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщают РИА-Новости. По словам собеседника, спортсмен принял такое решение из-за травмы колена.
По данным агентства, Мамедов был в списке тех, кто принял приглашение МОК на Олимпиаду в Париже, в отличие от других борцов из России, которые сначала приняли приглашения, а впоследствии их отклонили.

«Шамиль Мамедов не выступит на Олимпийских играх из-за травмы колена», – отметили в пресс-службе ФСБР.
До этого сообщалось, что после того, как к Олимпиаде не допустили сильнейших спортсменов страны, сборные России по дзюдо и спортивной борьбе отказались от участия в Играх.

Ранее РБК сообщал, что российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Отмечалось, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.

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#россия
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#компенсации
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#спорт
#борьба
#олимпиада 2024
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Зрители освистали теннисиста Джоковича после его выхода в финал Уимблдона-2024
13 июля 2024, 13:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Британская публика свистом встретила победу Новака Джоковича в полуфинальной игре Уимблдона-2024 и его выход в главный матч турнира. Зрителям не понравился традиционный жест, которым серб отпраздновал успех в поединке с итальянцем Лоренцо Музетти.
Вторая ракетка мира и 24-кратный обладатель титулов в турнирах Большого шлема уже не в первый раз отмечает победу в важных матчах, имитируя игру на скрипке. Зрители решили, что таким образом сербский теннисист саркастически отвечает болельщикам, которые на всём протяжении турнира относились к Джоковичу враждебно.

Сам Новак на пресс-конференции после окончания матча объяснил, что этим жестом он поддерживает свою дочь Тару, которая уже полгода серьёзно занимается скрипкой. Что до неприязненного отношения публики, то оно, по словам Джоковича, только подстёгивает его, заставляя играть лучше.

Победу над Музетти в 1/2 финала серб одержал в трёх сетах — 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. В финале Уимблдона Джокович встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в борьбе за выход в титульный матч обыграл россиянина Даниила Медведева.

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#зрители
#матч
#отношения
#теннис
#турнир
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Телеканалы РФ могут полностью отказаться показывать Олимпиаду
13 июля 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники. Известно, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.
Руководители телеканала «Матч ТВ» ждут директиву от Минспорта России и российского Олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил граждан РФ и Белоруссии на Олимпиаду-2024 во Франции в нейтральном статусе. В Играх примут участие прошедшие квалификацию в своем виде спорта. Участники не должны быть связаны с военными ведомствами и поддерживать спецоперацию на Украине.

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#россия
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#спорт
#спортсмены
#олимпиада 2024
#новости
#белоруссия
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Бушманов рекомендовал Мелешину и Зорину переходить в «Балтику»
12 июля 2024, 18:02

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил о необходимости перехода футболистов красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
«В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее стало известно о том, что «Балтика» проявляет большую заинтересованность к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину, а также нападающим Павлом Мелешиным.

Напомним, что Зорин является воспитанником академий ЦСКА и «Спартака», а Мелешин провёл 15 игр в составе минского «Динамо».

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Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола

Кинопродюсер Тельнов назвал Соболева противоположностью «Зенита»
#спорт
#футбол
#клуб
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Червиченко назвал условие победы «Краснодара» перед «Зенитом»
12 июля 2024, 17:39

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о том, что Краснодар» может обыграть «Зенит» в случае, если сможет перебороть в себе провинциальность.
«Зенит» будет посильнее и укрепился, а у «Краснодара» ослаблена позиция вратаря. Но в этой ситуации краснодарцы могут огрызнуться и выиграть. Шансы у них очень неплохие. Если «Краснодар» переборет в себе провинциальность, которая его не пускает на первую строчку, то им по силам выиграть», — заявил в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Напомним, матч за Суперкубок России по футболу состоится в Волгограде в эту субботу, 13 июля.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что «Краснодар» сыграннее «Зенита», а потому у первых шансов выиграть Суперкубок выше.

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Булыкин назвал фаворита Суперкубка России

Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола
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#будущее
#краснодар
#футбол
#клуб
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