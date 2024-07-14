Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших его поддержать бойкот Олимпиады

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко «послал в космос» депутатов, которые звонили ему и просили высказаться в поддержку бойкота Олимпиады. Об этом Плющенко рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.
Фигурист отметил, что эти политические деятели не осознают, какое значение имеет Олимпиада для спортсменов.
По словам олимпийского чемпиона, обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы».
Ранее сообщалось, что российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже.
Читайте также:
Фигуристка Трусова возвращается в большой спорт
Уругвайцы по пенальти обыграли канадцев в матче за третье место Кубка Америки
«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
«Я сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут… Олимпиада раз в четыре года. На следующую можно не попасть», — заявил Плющенко.
По словам олимпийского чемпиона, обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такой шанс, ведь «недруги прекрасно знают, откуда мы».
Ранее сообщалось, что российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже.
Читайте также:
Фигуристка Трусова возвращается в большой спорт
Уругвайцы по пенальти обыграли канадцев в матче за третье место Кубка Америки
«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
Екатерина Коршунова