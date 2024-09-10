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Плющенко запросил грант в размере более 22 миллионов рублей на новое ледовое шоу

Плющенко просит грант в 22,45 млн рублей на новое ледовое шоу
10 сентября 2024, 21:35
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко запросил грант в размере 22,45 миллиона рублей на ледовое шоу с музыкой русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
По данным с сайта, софинансирование проекта оценивается в 126,275 миллионов рублей. А общая сумма реализации проекта составит 148,725 миллионов рублей.

Проект планируется реализовать в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.



Отмечается, что целью проекта является популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через связь музыки, искусства, спорта и сказки. А главными задачами проекта прописаны укрепление семейных уз за счёт посещения шоу всей семьёй и максимальное распространение сведений о проводимых мероприятиях в прессе и соцсетях для привлечения большего числа зрителей.

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#проект
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#ледовая арена
#гранты
Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА
10 сентября 2024, 20:59

Фото: iStock/vchal

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
«Игроков армейский клуб взял много, пока они не «вытягивают». Большое количество травмированных сказывается. По игре можно сказать, что СКА подводят индивидуальные ошибки, невнимательность. Пропустили первый гол от «Локомотива». Но главная причина в другом — СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться. В СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Меньшиков.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.

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#спорт
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Теннисистка Петрова объяснила разочарование выступлением Андреевой
10 сентября 2024, 20:39

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова заявила, что выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) было разочаровывающим.
«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

А вот победу Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал вполне справедливой.

«Синнер — чемпион, потому что он чемпион. У него игра, которая позволила войти в пятёрку сильнейших теннисистов мира за последние три-четыре года. Его результат вполне закономерен. Всё справедливо», — отметил в беседе с Metaratings.ru Камельзон.

Ранее Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.

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#тренер
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#теннис
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Петрова выразила радость за Медведева и Рублева в финале US Open
10 сентября 2024, 20:29

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Она отметила, что выступление спортсменов было удачным.

«За Медведева и Рублева можно порадоваться. Хотелось бы, чтобы прошли дальше. У Рублева был непростой четвертьфинальный матч — оба теннисиста понимали, что в случае победы можно пройти даже в финал. И выложились по полной. А Медведев попал на первого сеянного. Конечно, он старался, но Синнеру сейчас тяжело противостоять», — заявила в беседе с Газета.ру Петрова.

А чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова назвала отличительные профессиональные качества Янника Синнера.

«Синнер очень талантливый, у него прекрасная техника, потрясающее хладнокровие. Он ещё долго будет выигрывать и удерживать первое место в мировом рейтинге. Соперничество Синнера с Алькарасом украсит мировой теннис. У Янника много качеств, которые должны быть у теннисиста высокого уровня. Он хорошо изучает соперника и интуитивно предвидит его приёмы», — поделилась в беседе с Metaratings.ru Морозова.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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#теннис
#матч
#техника
#медведев
#спорт
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Пономарев: Соболев загнётся в «Зените»
10 сентября 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказал мнение о том, что переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» ничего хорошего никому не принесёт.
«Я не считаю Соболева укреплением команды. Всё будет наоборот — его не примут болельщики, и он загнётся там совсем. И потом больше не попадёт даже никуда играть в Премьер-лиге. Так, в принципе, «Зенит» комплектован очень прилично. Хорошими перспективными игроками. Оно и без новых трансферов было одним из сильнейших, а теперь и подавно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.

А бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов допустил, что Соболеву будет сложно адаптироваться в «Зените».

«Конкуренция очень высокая. Там много нападающих. Соболеву будет трудно адаптироваться в «Зените», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.

Ранее бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

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#спорт
#мнение
#переход
#рпл
#футболист
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Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу
10 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу финального этапа чемпионата России по пляжному волейболу, призёрами турнира представительницы Московской области стали впервые за пять лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В одной восьмой финала команда «Заречье-Одинцово» со счётом 2:0 победила представительниц нижегородского клуба «Спарта». В четвертьфинале с таким же счётом подмосковные волейболистки обыграли команду «Тулица» из Тульской области, а в полуфинале уступили будущему победителю чемпионата — столичной команде «Динамо -2». В матче за бронзу спортсменки из Подмосковья встретились с командой «Диномо-3» из Москвы и победили соперниц со счётом 2:0», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что до этого команда «Заречье-Одинцово» последний раз получила награду чемпионата России в 2018 году — тогда представительницам Московской области досталось серебро.

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Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове
#волейбол
#чемпионат россии
#минспорта мо
#медаль
#бронза
#московская область
#подмосковье
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Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка Содружества по биатлону
10 сентября 2024, 17:42

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Выступление спортсменов из Подмосковья на Кубке Содружества по биатлону завершилось тремя медалями, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В копилке региона оказались золотая, серебряная и бронзовая награды.

Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в женской гонке преследования на 10 километров. Ранее она уже становилась победительницей в дисциплине «спринт».

Также, по итогам первого этапа соревнований она стала лидером общего зачёта среди женщин.
«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать. Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему. В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать», – поделилась в своих соцсетях Анастасия Халили.
Всего Московскую область на Кубке Содружества представляли 13 спортсменов. В соревнованиях участвовали 100 лучших биатлонистов из России и Беларуси.

Первый этап турнира проходил с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершение сезона запланировано на финал в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#награды
#медаль
#соревнования
#биатлон
#московская область
#подмосковье
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WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера
10 сентября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Всемирное антидопинговое агентство решило не подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение относительно уличённого в допинге итальянского теннисиста Янника Синнера. Таким образом, спортсмен полностью оправдан.
Ранее специальный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) не нашёл никакой вины или халатности в действиях итальянца, напоминает газета Corriere della Sera. Теперь 23-летняя первая ракетка мира должен считаться невиновным в употреблении допинга, хотя у большинства любителей тенниса да и просто здравомыслящих людей это вызывает большие сомнения.

Синнер в марте 2024 года сдал две положительные пробы на клостебол — запрещённый анаболический стероид, который способствует стимуляции синтеза белка в организме. Теннисист объяснил, что вещество попало в организм в результате заражения от массажиста, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. В ITIA приняли эти объяснения и не стали настаивать на дисквалификации игрока, однако лишили его рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе.

Именно факт такого половинчатого наказания вызывает недоумение у публики и журналистов. Либо спортсмен полностью чист, но тогда за что у него отбирают очки и призовые? Либо он виноват, но в этом случае почему его не дисквалифицируют? Впрочем, после объяснений попавшихся на употреблении допинга спортсменов тем, что запрещённые вещества попали к ним в организм в результате поцелуев, случайного секса или игр с собакой, кстати, спокойно принятых WADA, версия со спреем уже не кажется абсолютно дикой.

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#очки
#спортсмен
#допинг
#теннис
#wada
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Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове
10 сентября 2024, 13:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более 1500 любителей бега приняли участие в традиционном «Арбузном кроссе» в Одинцово, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Забег проводится в Одинцовском районе уже 53 раза. В этом году на мероприятии было разыграно более 30 комплектов медалей для разных возрастных групп на дистанциях от 600 метров до 5 километров. А победители забегов получили в качестве приза ещё и арбузы.

Участников мероприятия приветствовали пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Первый «Арбузный кросс» прошёл в Одинцово в 1970-х годах. Тогда его участниками были спортсмены-лыжники, которые таким образом начали подготовку к новому сезону. Со временем забег стал массовым спортивным мероприятием для всех желающих.

«Арбузный кросс» организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#одинцово
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#спортсмены
#мероприятия
#кросс
#подмосковье
#московская область
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В Московской области 21 сентября пройдёт туристическое мероприятие «БОКСЗАБЕГ»
10 сентября 2024, 10:11

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Серпухов 21 сентября пройдёт спортивное мероприятие «БОКСЗАБЕГ», которое состоится под лозунгом «Беги вдоль Оки», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни, формирование положительного имиджа города и увеличение туристического потока в Серпухов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте бегивдольоки.рф. Торжественное открытие запланировано на 10 утра, старт забега — на 11 часов. Состоятся два забега на 4 и 9 километров по двум маршрутам, которые пройдут через живописные улицы города от парка Олега Степанова до городского пляжа на реке Оке. В рамках Года семьи пройдут забеги для семейных команд и детей.

Гостей ожидает разнообразная спортивно-развлекательная программа. Они смогут посмотреть показательные бои спортсменов и поучаствовать в спортивных играх, таких как волейбол, пляжный футбол и другие активности. Также будут организованы детская площадка, зона для игры в лазертаг, площадка для сдачи норм ГТО, скалодром и столы для настольного тенниса. На фестивале пройдут интеллектуальные развлечения, мастер-классы, квиз-игры, квесты и интерактивные спектакли.

Завершится мероприятие праздничным концертом с участием известных российских исполнителей.

Организаторами мероприятия являются Фонд сохранения культурного наследия и общественное движение «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Федерации бокса России.
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#спорт
#московская область
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