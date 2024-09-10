Плющенко запросил грант в размере более 22 миллионов рублей на новое ледовое шоу

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко запросил грант в размере 22,45 миллиона рублей на ледовое шоу с музыкой русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
По данным с сайта, софинансирование проекта оценивается в 126,275 миллионов рублей. А общая сумма реализации проекта составит 148,725 миллионов рублей.
Проект планируется реализовать в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.
Отмечается, что целью проекта является популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через связь музыки, искусства, спорта и сказки. А главными задачами проекта прописаны укрепление семейных уз за счёт посещения шоу всей семьёй и максимальное распространение сведений о проводимых мероприятиях в прессе и соцсетях для привлечения большего числа зрителей.
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Проект планируется реализовать в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.
Отмечается, что целью проекта является популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через связь музыки, искусства, спорта и сказки. А главными задачами проекта прописаны укрепление семейных уз за счёт посещения шоу всей семьёй и максимальное распространение сведений о проводимых мероприятиях в прессе и соцсетях для привлечения большего числа зрителей.
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Анастасия Чинкова