По-азиатски вкусно: рецепт шашлычного маринада для тех, кто попробовал всё

13 июля православная церковь отмечает праздник — Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. Этот праздник посвящён ученикам Иисуса Христа, которые сыграли важную роль в распространении христианства по всему миру.

История праздника





Ученики Христа, вдохновлённые любовью и учением своего Учителя, несли эту любовь другим людям, проповедуя христианские ценности. Они часто сталкивались с гонениями со стороны язычников, но оставались верны своим убеждениям.





Почти все ученики Христа приняли мученическую смерть за свою веру. В IV веке церковь учредила особый праздник в честь 12 апостолов, помимо отдельных дней почитания каждого из них. Император Константин Великий в честь этого события возвёл в Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов.

Традиции

Фото: istockphoto / Pawel Kacperek

Что можно делать 13 июля





После Великого поста они продолжали обмениваться крашеными в жёлтый цвет яйцами. Яйцо было символом жизни, а жёлтый цвет символизировал счастье.





Вечером, после трудового дня, люди собирались на высоком пригорке и водили хороводы, пели песни. После окончания Петрова поста гулянья продолжались.





В этот день было принято восстанавливать отношения и просить прощения у тех, кого обидели.

Фото: istockphoto /AntonioGuillem





13 июля обязательно нужно сходить в церковь, чтобы помолиться у икон и поставить свечи ученикам Иисуса.





Что не стоит делать в День 12 апостолов





После окончания поста не стоит злоупотреблять алкоголем или переедать. Это не пойдёт на пользу вашему здоровью.





В день праздника не рекомендуется назначать встречи или свидания в первой половине дня. Считается, что беседа может не сложиться. Кроме того, существует поверье, что до полудня лучше не выходить из дома.

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei





Также в этот день не стоит заниматься садоводством или ухаживать за растениями.





Важно избегать конфликтов и не отказывать в прощении искренне раскаявшемуся человеку.





Лучше отложить домашние дела на потом и насладиться летом. Общайтесь с близкими, ходите в гости.





Не стоит ссориться, ругаться, спорить или конфликтовать.





Приметы

Фото: istockphoto / NetPix



