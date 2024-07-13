По-азиатски вкусно: рецепт шашлычного маринада для тех, кто попробовал всё

Фото: Радио 1
Лето — безусловно можно назвать сезоном шашлыка. Однако пресытиться этим блюдом можно очень быстро, в то время как шашлычный сезон в России длится по меньшей мере пять месяцев. В этом случае на помощь к искушённым гурманам приходят маринады.
Как приготовить сочный азиатский маринад с морковью расскажет редакция «Радио 1».
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Ингредиенты
- свинина — 1,2 килограмма;
- морковь — 1 килограмм;
- соус соевый — 3 столовые ложки;
- масло растительное — 3 столовые ложки;
- приправа карри — по вкусу;
- перец чёрный — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- Морковку необходимо натереть на тёрке, причём две трети – на крупной терке, одну треть – на мелкой.
- Мясо нарезается кусками, как для обычного шашлыка.
- Морковку и мясо необходимо тщательно перемешать до того состояния, пока морковка не начнёт выделять сок.
- После этого в блюдо добавляем соевый соус и растительное масло, так же тщательно перемешиваем. По вкусу можно добавить карри и чёрный перец.
- Перемешанный с морковью и специями шашлык плотно прижимаем тарелкой и отправляем на ночь в холодильник.
- Замаринованное блюдо можно приготовить как на мангале, так и на решётке.
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Евгения Парфентьева