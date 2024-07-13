Универсальная летняя закуска: простой и быстрый рецепт малосольных помидоров

Фото: Радио 1
Во время летних дачных застолий многие привыкли видеть на столе малосольные огурцы. Но есть и еще один вариант — малосольные помидоры, которые быстро и легко готовятся, но никого не оставят равнодушными.
Простым рецептом, который порадует ваших близких, делится редакция «Радио 1».
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Ингредиенты
- помидор — 3 штуки;
- масло растительное — 3 столовые ложки;
- петрушка — 10 грамм;
- уксус столовый 9% — 2 чайные ложки;
- укроп — 10 грамм;
- сахарный песок — 1 чайная ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- чеснок — 2 зубчика;
- перец чёрный молотый — по вкусу.
Рецепт
- Помидоры нарезать дольками.
- Мелко порубить петрушку и укроп.
- Раздавить чеснок.
- Поместить ингредиенты в глубокую посуду, добавить масло, уксус, сахар и перец.
- Накрыть емкость пленкой и убрать в холодильник на два часа.
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Евгения Парфентьева