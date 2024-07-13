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Универсальная летняя закуска: простой и быстрый рецепт малосольных помидоров

13 июля 2024, 10:20
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Во время летних дачных застолий многие привыкли видеть на столе малосольные огурцы. Но есть и еще один вариант — малосольные помидоры, которые быстро и легко готовятся, но никого не оставят равнодушными.
Простым рецептом, который порадует ваших близких, делится редакция «Радио 1».

Ингредиенты




  • помидор — 3 штуки;
  • масло растительное — 3 столовые ложки;
  • петрушка — 10 грамм;
  • уксус столовый 9% — 2 чайные ложки;
  • укроп — 10 грамм;
  • сахарный песок — 1 чайная ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

Рецепт

  1. Помидоры нарезать дольками.
  2. Мелко порубить петрушку и укроп.
  3. Раздавить чеснок.
  4. Поместить ингредиенты в глубокую посуду, добавить масло, уксус, сахар и перец.
  5. Накрыть емкость пленкой и убрать в холодильник на два часа.
Блюдо готово, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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#рецепты
#еда
#питание
В деле бывшего замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
13 июля 2024, 08:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

В уголовном деле о коррупции, в которой обвиняется бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Об этом сказано в постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении срока ареста экс-замминистра.
В документе, с которым ознакомился ТАСС, указано, что уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) возбуждено в отношении бывшего замминистра, а также бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Срок их содержания под стражей продлён до 23 сентября 2024 года. Все счета и активы фигурантов уголовного дела арестованы в рамках обеспечительных мер.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой ему статье чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто
Адвокат Данилов: в РФ желают ужесточить ответственность за скрытые номера авто
13 июля 2024, 05:02

Фото: iStock/Jacek Szczutowski

В Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров, сообщил адвокат Данилов, передает агентство «Прайм».
За использование подобных устройства предлагают наказывать лишением прав на срок от одного года до полутора лет. Само устройство также будет конфисковано. В настоящее время данное правонарушение наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на срок от одного до трех месяцев, отметил адвокат.

Однако четкого определения того, что считать таким устройством, не существует. В судебной практике под этим термином подразумеваются шторки, механизмы, приборы и листы бумаги. В то же время под критерии попадают опавшие листья, снег и грязь. Однако Данилов отметил, что при осмотре транспортного средства должно быть понятно, что дело не в погодных условиях, подчеркнул Данилов.

Ранее эксперт Григорий Колпаков заявил, что в некоторых случаях эвакуацию транспортного средства можно избежать или оспорить. По его словам, если сотрудники полиции не составили протокол о задержании транспортного средства до начала эвакуации, то эвакуация считается незаконной.

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#автомобиль
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#законопроект
#госдума
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Маск рассказал о попытках Еврокомиссии навязать ему тайную сделку
Маск: Еврокомиссия предлагала X тайную сделку, но соцсеть ответила отказом
13 июля 2024, 02:21

Фото: istockphoto/Claudia Nass

Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X Илону Маску секретную сделку, но он отказался, заявил сам Маск в X.
«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они [представители Еврокомиссии] бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X – нет», – рассказал Маск.

В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование в отношении социальной сети за предполагаемые нарушения в борьбе с дезинформацией. Осенью европейские чиновники пригрозили Маску за публикацию различной информации об израильско-палестинской войне.

В ноябре 2022 года ЕС пригрозил Маску запретом на использование его социальной сети в пределах территории союза, если предприниматель нарушит правила модерации контента.

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#сделки
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Замминистра обороны посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
Замминистра обороны Евкуров посетил бывший полигон ЧВК «Вагнер»
13 июля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае, передает РБК.
Евкуров проинспектировал ход подготовки военнослужащих и развитие учебно-материальной базы в Молькино. На полигоне появятся новые учебные точки, в том числе для отработки маневров FPV-беспилотников и разведывательных квадрокоптеров.

Молькино расположено недалеко от Горячих Ключей на трассе М-4 «Дон». В 2015 году там началась подготовка бойцов ЧВК «Вагнер».

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#военные
#краснодарский край
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День 12 апостолов 13 июля: Что нужно сделать, что бы продлить жизнь
В России 13 июля отмечается Собор двенадцати апостолов
13 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / sedmak

13 июля православная церковь отмечает праздник — Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. Этот праздник посвящён ученикам Иисуса Христа, которые сыграли важную роль в распространении христианства по всему миру.
В Русской Православной Церкви 13 июля отмечается праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов. В этот день верующие чтят память Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (Фаддея), Симона Зилота и Матфия.
В народном календаре 13 июля называется Полупётр или Макушка лета. Считается, что с этого дня лето постепенно уступает место зиме. День становится короче, но при этом погода остаётся жаркой и солнечной.

История праздника


У Сына Божьего, Иисуса Христа, было 12 последователей, которых он избрал для своей миссии. Среди них были Пётр, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Искариот. После предательства Искариота на его место был избран Матфий.

Ученики Христа, вдохновлённые любовью и учением своего Учителя, несли эту любовь другим людям, проповедуя христианские ценности. Они часто сталкивались с гонениями со стороны язычников, но оставались верны своим убеждениям.

Почти все ученики Христа приняли мученическую смерть за свою веру. В IV веке церковь учредила особый праздник в честь 12 апостолов, помимо отдельных дней почитания каждого из них. Император Константин Великий в честь этого события возвёл в Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов.

Традиции


В день праздника в церквях проходят торжественные богослужения, на которых прихожане узнают о жизни и судьбе двенадцати апостолов.

Собор двенадцати апостолов — это время для примирения с близкими и налаживания отношений с людьми, с которыми были конфликты.

Традиционным угощением в этот день являются яйца и блюда из них. Яйца добавляют в салаты, варят, жарят и даже красят, как на Пасху. Кроме того, праздник наступает на следующий день после окончания Петрова поста, поэтому на праздничном столе нет ограничений. Но не стоит предаваться обжорству и злоупотреблять спиртными напитками.

Фото: istockphoto / Pawel Kacperek

13 июня на Руси отмечали середину лета и проводили массовые гуляния. Девушки блистали на празднике в своих лучших нарядах, а молодые люди старались очаровать красавиц. Веселье длилось целый день и заканчивалось только глубокой ночью.

Главным атрибутом праздника было соломенное чучело, которое украшали цветами, лентами и бусами. Затем его брали с собой и гуляли по деревне, распевая песни. В конце маршрута чучело бросали в реку.

Люди верили, что 13 июля необходимо подарить дорогим людям яйца, причём окрашенные именно в жёлтый цвет. Помимо самих яиц, можно было угощать близких любыми блюдами, куда входил этот ингредиент: приветствовались пироги и яичница.

Верующие в День двенадцати апостолов обязательно посещали храм. Они молились о своей семье и просили святых избавить их от невзгод.

Что можно делать 13 июля


В Древней Руси в пору летнего солнцестояния люди поднимались на возвышенности, чтобы встретить рассвет и поприветствовать лето, которое было в самом разгаре.

После Великого поста они продолжали обмениваться крашеными в жёлтый цвет яйцами. Яйцо было символом жизни, а жёлтый цвет символизировал счастье.

Вечером, после трудового дня, люди собирались на высоком пригорке и водили хороводы, пели песни. После окончания Петрова поста гулянья продолжались.

В этот день было принято восстанавливать отношения и просить прощения у тех, кого обидели.

Фото: istockphoto /AntonioGuillem

13 июля обязательно нужно сходить в церковь, чтобы помолиться у икон и поставить свечи ученикам Иисуса.

Хозяйки готовили из яиц разнообразные блюда, в первую очередь разные виды яичницы: с сыром, с зелёным луком, с хлебом, с ветчиной. Популярной была яичница с селёдкой.

Что не стоит делать в День 12 апостолов

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Особенно если вас просят о помощи.

После окончания поста не стоит злоупотреблять алкоголем или переедать. Это не пойдёт на пользу вашему здоровью.

В этот день не принято заниматься домашними делами. Стирку и уборку лучше отложить на потом.

В день праздника не рекомендуется назначать встречи или свидания в первой половине дня. Считается, что беседа может не сложиться. Кроме того, существует поверье, что до полудня лучше не выходить из дома.

Фото: istockphoto / Valerii Apetroaiei

Также в этот день не стоит заниматься садоводством или ухаживать за растениями.

Важно избегать конфликтов и не отказывать в прощении искренне раскаявшемуся человеку.

Согласно приметам, в этот день не рекомендуется стричь волосы.

Лучше отложить домашние дела на потом и насладиться летом. Общайтесь с близкими, ходите в гости.

Не стоит ссориться, ругаться, спорить или конфликтовать.

Несмотря на окончание поста, не нужно злоупотреблять алкоголем и переедать.

Приметы


Этот праздник приходится на середину лета, и с ним связано множество погодных примет. Например, сельские жители обращают внимание на кукушку: если она кукует, то лето будет долгим, а если молчит — значит, скоро похолодает.

Утренняя роса — это ещё один погодный знак. Если утром трава мокрая от росы, то дни будут тёплыми и ясными. А если роса не выпала, то, скорее всего, пойдёт дождь.

Фото: istockphoto / NetPix

Также предвестниками осадков могут быть облака, движущиеся против ветра.

Если кукушка продолжает куковать к этому числу, то лето обещает быть долгим и тёплым.
Жёлтые облака на небе предвещают дождь, а белые — тепло.

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#богослужения
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В Москве задержали бизнес-коуча
Суд Москвы арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга по делу о мошенничестве
12 июля 2024, 23:36

Фото: iStock/zoka74

В Москве арестовали бизнес-коуча Наталью Закхайм, ее мужа и одну из сообщниц, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Все трое обвиняются в мошенничестве. Суд постановил их поместить в СИЗО до 29 августа 2024 года.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала организованную преступную группу для выкачивания денег у доверчивых клиентов под видом бизнес-курса по инвестициям. Ее соучастниками были муж Андрей Краснов, сын Трой Краснов и некая Любовь Струлева. Стоимость «бизнес-курса» иногда достигала миллиона рублей.

Иски подали трое потерпевших, а ущерб был оценен более чем в 2,5 млн рублей.

В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутинов. Следствие считает, что Шабутдинов занимался агрессивным маркетингом, продавая обучающие программы и тренинги. В его деле фигурируют 73 эпизода мошенничества. При этом, уже находясь в СИЗО, он решил написать еще один курс.

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#москва
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Жителям Подмосковья рассказали, как защитить дом от воров на время отпуска
12 июля 2024, 22:47

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Из-за начала сезона отпусков летом число краж возрастает на 15-20%. Оставленные без присмотра квартиры и дачи в это время находятся под прицелом воров, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Грабители попадают в жильё через окна или балконы. Их инструменты – лом и монтировка. Для взлома двери дома они используют подобранный ключ или отвёртку.
«Критериями выбора для взломщиков выступают потенциальное богатство, а также отсутствие. Последнее злоумышленники проверяют с помощью маячков. Ими могут быть кусок бумаги в углу двери, спички или наклеенная на дверь рекламная листовка. Если спичка или бумага оказываются на полу, значит, в помещении кто-то живет, и эту квартиру или дом трогать не стоит. Если срывают листовки, цель грабителя также меняется», – уточнили в ГУРБ.
Чтобы не стать жертвой грабителей, рекомендуется установить охранную сигнализацию и надёжную дверь с двумя и более замками, застраховать недвижимость на время отпуска. Стоит также установить камеры видеонаблюдения на участке или в квартире, плотно закрывать окна и веранды

Также можно наладить доверительные отношения с соседями или сдавать жильё на время отпуска. Арендатор будет присматривать за недвижимостью.

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#подмосковье
#московская область
#отпуск
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ЦППК начала дарить пассажирам с животными кулоны-адресники
12 июля 2024, 22:21

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК могут получить в привокзальных кассах при покупке билетов на провоз животных кулоны-адресники. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.
Брендированный логотипом ЦППК адресник может получить каждый, кто оформит билет на провоз животного, в кассах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савёловского и Ярославского вокзалов. К кулонам прилагается памятка с правилами провоза животных в электропоездах.

Например, небольших питомцев нужно перевозить в переносках или на коленях, а крупных – в тамбуре. Все собаки должны быть в намордниках и на поводках. Стоимость провоза животного в поездах ЦППК – 25% от обычного билета, а на МЦД он бесплатный.
«С начала года было оформлено 212 тыс. билетов на провоз животных. Это на 13 тыс. больше прошлогоднего показателя. Сегодняшней акцией мы обращаем внимание каждого, что питомцев нужно перевозить по правилам, о которых мы напоминаем на оборотной стороне открытки», – сказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.
В адресники необходимо поместить информацию о своем любимце, и в любой непредвиденной ситуации ему будет проще вернуться домой.

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#цппк
#транспорт
#минтранс мо
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#животные
#питомцы
#подмосковье
#московская область
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Синоптик Вильфанд заявил, что интенсивная жара с годами будет только чаще
Вильфанд: периоды интенсивной жары будут чаще с каждым годом
12 июля 2024, 22:15

Фото: IStock/Pheelings Media

Период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура уже на протяжении недели держится на пять градусов выше нормы, что считается очень опасной ситуацией, заявил ученый.

Он отметил, что многие исследователи метеорологических явлений сходятся во мнении, что периоды жары с каждым годом будут наступать чаще, что повлечет за собой серьезные природные последствия. В первую очередь, в России повысится число смерчей, уточнил он.

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