По бесплатным путёвкам от Подмосковья на море отдыхают более 400 детей из ДНР

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Этим летом по бесплатным путёвкам от Московской области на море отдыхают более 400 детей и подростков из Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, ежегодно по программе губернатора ребята из ДНР проводят каникулы в лагерях Черноморского побережья
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Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, ежегодно по программе губернатора ребята из ДНР проводят каникулы в лагерях Черноморского побережья
«По бесплатным путёвкам от нашего региона в двух детских лагерях Анапы сейчас отдыхают 400 детей из Донбасса. Мы организовали безопасную доставку детей на море, а по завершении смены привезем их к родителям», – уточнила Болатаева.Для детей в лагере предусмотрен интересный досуг со спортивными и развлекательными мероприятиями. С детьми работают опытные педагоги, психологи и вожатые.
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Лора Луганская