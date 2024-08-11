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В Подмосковье готовятся принять еще сотни детей-сирот из Курской области

В Подмосковье готовятся принять еще 300 человек из Курской области
11 августа 2024, 18:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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Подмосковье готовится принять более 300 человек, в том числе сирот и паллиативных детей, которые едут в регион из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Несовершеннолетних сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.

Прежде в Подмосковье уже доставили 424 человека. Об этом распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Прибывших детей и их представителей разместили в ПВР. Такие пункты организованы в детских лагерях.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области


Уже находящихся в Подмосковье детей навестили Андрей Воробьёв и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Егорьевский Добрый дом уже принял 48 инвалидов. 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Также ожидается прибытие 196 матерей с детьми. Их разместят в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области


Ряд российских регионов выступил с заявлением о готовности помочь беженцам из Курской области. В Подмосковье для этой цели запущена горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие из Курской области и их родственники: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30.

Кроме содействия в размещении беженцев, Подмосковье также направило в Курскую область ряд специалистов (травматологов, реаниматологов, хирургов) и медицинское оборудование, чтобы оказать помощь коллегам-врачам.

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Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца на Олимпиаде
Тренер узбекских боксеров Киличев перенес остановку сердца на Олимпиаде-2024
11 августа 2024, 17:57

Фото: iStock/Stock photo and footage

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время Игр-2024. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что инцидент произошел во время празднования золотой медали подопечного Киличева Хасанбоя Дусматова. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне.

На помощь ему пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Тренеру провели сердечно-легочную реанимацию.

После этого Киличева передали медикам. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#мок
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Скончалась звезда сериала «Сваты» Людмила Шестакова
На 68-м году жизни умерла снимавшаяся в «Сватах» Людмила Шестакова
11 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Об этом проинформировал Севастопольский театр имени Луначарского на своей странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что Шестакова ушла из жизни внезапно. Причины ее смерти не называются.

С 1979 года Людмила Шестакова служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Актриса снималась в сериале «Сваты», «Давай найдем друг друга», «Жених» и иных проектах.

Ранее сообщалось, что российский театральный актер и певец Тимур Шивырев скончался в возрасте тридцати трех лет. Шивырев трудился в Саратовском театре оперетты с 2018 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет
11 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/jorgeantonio

Олимпийская чемпионка в толкании ядра легкоатлетка Галина Зыбина скончалась в возрасте 93 лет. Об этом говорится на странице комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».
Причины смерти Зыбиной не разглашаются. Уточняется, что она завоевала медали трех Олимпиад: золото Хельсинки, серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.

Зыбина являлась чемпионкой Европы, многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья. Она завершила спортивную карьеру в 1969 году, после чего занимала должность тренера-преподавателя в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что спортсмен скончался прямо во время соревнований по силовому экстриму в Тюмени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Химках завершают установку скейт-площадки в сквере Рубцовой
11 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Установка скейт-площадки в подмосковных Химках в сквере Марии Рубцовой завершается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Новая зона будет площадью практически в тысячу квадратов. Кроме того, будут установлены урны и лавочки, а также оборудуют зону для пинг-понга. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
«На следующей неделе специалисты проведут армирование полов, затирку бетона до ровного и гладкого состояния. Каждый день на объекте работают до пяти до 15 рабочих», — сказала руководитель Объединённой дирекции парков Ирина Стребкова.

Ранее сообщалось, что в августе в Химках отремонтируют больше 50 подъездов, покрасят стены, заменят плитку, светильники и проведут другие всевозможные работы.

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Стали известны детали дела о поставке некачественных бронежилетов
11 августа 2024, 05:27

Фото: iStock/Josiah S

Следователи считают, что фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов Министерству обороны России использовали средства от госконтрактов для покупки недвижимости и долей в пяти компаниях. На эти активы был наложен арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Предполагается, что ООО «ГК "Пикет!» владеет от 25 до 99% капитала пяти компаний, а также тремя земельными участками (общей площадью 7 200 квадратных метров) и одним нежилым зданием (площадью 1265,7 квадратных метров). Кроме того, компания хранит средства на 22 банковских счетах.

В мае сообщалось, что арестованы счета и имущество фигурантов уголовного дела о поставках некачественной спецодежды в Министерство обороны РФ.

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#минобороны рф
#банк
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#активы
#арест
#суд
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Следователи начали поиск имущества арестованных генералов Минобороны
11 августа 2024, 05:04

Фото: istockphoto/vladj55

В настоящее время проводится проверка активов генералов Министерства обороны, арестованных по делам о коррупции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС на основе данных от сотрудников полиции.
В сообщении говорится, что не только обвиняемые, но и их родственники и знакомые были уличены в наличии имущества и банковских счетов, которые могли быть приобретены незаконным путем.

«Также устанавливается имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел», – заявили правоохранители.

Если будет установлено, что эти активы были приобретены на неустановленные средства, они будут возвращены государству.

В последние месяцы Министерство обороны России оказалось в центре коррупционного скандала. В частности, 13 мая был задержан начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Ранее по подозрению в получении взятки был также задержан заместитель генерального директора Минобороны Тимур Иванов. По данным следствия, Иванов получал откаты с государственных тендеров в строительной сфере.

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#минобороны рф
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#задержание
#коррупция
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Среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани обнаружили здание приставов
Среди имущества замглавы ГУ МЧС Кубани обнаружили здание отдела приставов
11 августа 2024, 04:43

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Генеральная прокуратура России обнаружила среди арестованного имущества заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко здание, в котором располагаются межрайонные отделы судебных приставов. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
В 2014 году фигурант дела купил и арендовал участок земли с нежилым зданием площадью более шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской в Краснодаре.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», – сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Симоненко и его родственники были уличены в незаконных доходах, а также приобретении 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей в результате взятки. Все имущество Симоненко было временно арестовано в рамках иска Генпрокуратуры.

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Рождество Николая Чудотворца 11 августа: что надо делать, чтобы не было проблем с деньгами
11 августа православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца
11 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/3sbworld

11 августа 2024 года православные отмечают Рождество Николая Чудотворца или, как его еще называют, Николая Угодника. В народном календаре — это Калинов день или Калинник — в честь мученика Каллиника Киликийского, которого тоже чтят сегодня. На Руси в это время делали пироги из калины, готовили варенья и компоты. У предков было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
В особенностях Рождества Николая Чудотворца, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».

Рождество Николая Чудотворца: история

Фото: istockphoto/Oleksandr Yakoniuk
Николай Угодник родился в конце III века в городе Патара, состоявшего в греческой колонии Ликии. Хоть его родители и были знатными особами, они не искали славы, богатства и власти, а вели праведную богоугодную жизнь. По преданию, супруги долго не могли зачать ребенка и просили Бога о помощи, обещая посвятить его служению вере.

Молитвы их вскоре были услышаны, и у них родился сын Николай. С малых лет он посвящал свое время церкви, не интересуясь играми со сверстниками. Спустя годы он дослужился до чтеца, а после получил и сан священника.

Николай после смерти родителей получил в наследство все их богатство, однако деньги его мало интересовали, он раздавал их бедным и малоимущим. Однажды, узнав, что разорившийся сосед хочет отдать трех своих дочерей на блуд, Николай подбросил ему три мешочка с золотом в качестве приданого для каждой из девушек. Мужчина выдал дочерей замуж, восстановил утерянное состояние, а когда узнал, что ему помог Николай Угодник, всю оставшуюся жизнь посвятил помощи нищим.

Вскоре Николай отправился в паломничество по святым местам. В пути его корабль попал в шторм, но он воззвал к Господу о помощи и спас судно, а после при помощи молитвы воскресил подростка, который в буре упал с мачты. После этих событий святого стали считать покровителем моряков, путешественников и паломников.

После возвращения Николая из духовного путешествия его избрали архиепископом Мир Ликийских, и он стал посвящать свою жизнь заботе о пастве.

По легенде, Угоднику однажды удалось спасти свой город от страшного голода, разразившегося после долгой засухи. Итальянскому купцу, который вез по морю зерно на продажу, приснился удивительный сон. Ему привиделся Николай и попросил привезти зерно. Проснувшись, торговец обнаружил у себя в руке золото, и тут же велел развернуть корабль и плыть в страдающий от голода город. Это событие спасло многих жителей Миры от неминуемой смерти.

Николай Чудотворец скончался во второй половине IV века, дожив до глубокой старости. Даже после смерти он не оставил паству и рядом с его мощами происходили чудеса, исцелялись больные, разрешались тяжелые жизненные ситуации.

День памяти мученика Каллиника Киликийского: история

Фото: istockphoto/artplus
11 августа вместе с Николаем Чудотворцем православные вспоминают и другого святого — Калинника Киликийского или Гангрского. Он жил примерно в тот же период, что и Угодник — в III-IV веке.

Калинник родился в Киликии и с раннего детства воспитывался в христианской вере. Взрослея, он все больше скорбел о том, как много заблудших в язычестве душ и в итоге решил отправиться в путь, чтобы нести по городам свет учения Иисуса Христа.

Во время своего долгого пути он обратил в христианство много язычников, пока однажды не был схвачен в городе Анкире. Правитель Сакердон, прославившийся жестокими гонениями христиан, пытался заставить его поклониться идолам. Но даже под пытками воловьими жилами и железными гребнями, святой не отступил от Христа.

Разгневанный Сакердон велел обуть Калинника в сапоги с острыми гвоздями внутри и отправил под конвоем в город Гангр на сожжение. В дороге воины, которые сопровождали его, стали изнемогать от жажды и стали просить святого, чтобы он помолился Господу о спасительной воде. Сжалившись над ними, Калинник с божией помощью извлек ледяной родник из камня.

Конвоиры, впечатленные случившимся, даже думали отпустить святого, но, побоявшись гнева Сакердона, повели его дальше на смерть. В Гангре Калинник поблагодарил Господа и сам вошел в костер. Его холодное тело, не поврежденное пламенем, захоронили с честью последователи.

Что можно делать 11 августа

Фото: istockphoto/Nik_Merkulov
Как уже отмечалось, в этот день на Руси начинали собирать калину и готовить из нее различные блюда: пироги, морсы, варенья и компоты. Предки также начинали заниматься заготовками на зиму.

После работы в саду и приготовления калиновых сладостей, по вечерам ходили в гости, но обязательно со свежеприготовленными угощеньями.

По одному из поверий, также в этот день над входом в хлев вешали веники из чертополоха и крапивы, чтобы отвести болезни от скота.

В старину считалось, что Рождество Николая Чудотворца — удачный день для сватовства и женитьбы. Говорили, что пару, заключившую союз в этот день, ждет долгая и счастливая семейная жизнь.

Что еще советовали делать 11 августа:
  • умыться калиновым соком, так как считалось, что это поможет сохранить молодость и красоту;
  • обнять калиновое дерево с добрыми мыслями, чтобы привлечь счастье;
  • помогать всем, кто о помощи попросит — тогда до конца года не будет проблем с деньгами;

Что нельзя делать 11 августа

Фото: istockphoto/Scharfsinn86
На Рождество Николая Чудотворца запрещается предаваться унынию, сквернословить и ругаться. Считается, что ссоры в этот день могут перерасти в долгую вражду. Вместе с этим советовали не откладывать дела по дому и не разрешали лениться, так как праздник должен был проходить в чистоте.

Также одним из символов 11 августа была калина, по обычаям, ее нельзя было рубить, жечь, обламывать ветви и мусорить рядом с ней, особенно женщинам. Иначе грозили горьким одиночеством.

Также в этот день:
  • запрещалось решать денежные вопросы, чтобы не остаться нищим;
  • нельзя было обижаться на родных и друзей, чтобы не потерять их насовсем;
  • женщинам не давали притрагиваться к ниткам, иначе жизнь спутается;

Народные приметы на погоду 11 августа

Фото: istockphoto/KarenHBlack
Раньше верили, что каким по погоде будет Калинник, такой будет и осень.
  • если 11 августа теплое и дождливое, в лесу ждали много грибов;
  • густой утренний туман на Калинник — много меда не жди;
  • много орехов и ягод — к холодной зиме;
  • проливной дождь на весь день — к богатому урожаю;
  • если похолодало на Калинник, то и сентябрь будет студеный.

Именины 11 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчика или девочку 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именин. Их в Рождество Николая Чудотворца отмечают:
  • Анатолий;
  • Богдана;
  • Алексей;
  • Астафий;
  • Даниил;
  • Серафима;
  • Константин;
  • Кузьма;
  • Федотья;
  • Пахом;
  • Серафим.
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Галкин* раскритиковал российских артистов и призвал к помощи Курской области
10 августа 2024, 23:12

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Юморист и телеведущий Максим Галкин* обратился к российским артистам с призывом помочь жителей Курской области. Об этом он заявил на своей странице в Instagram**.
Шоумен подверг критике артистов Олега Газманова, Григория Лепса, Ярослава Дронова (известного под псевдонимом Shaman) и Надежду Бабкину за отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Галкин в ходе анализа страниц артистов в социальных сетях обнаружил, что Газманов вспоминает свои прошлые хиты, Лепс дает концерты в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.

«Почему они не приходят на помощь курянам?» – заявил телеведущий.

Он также добавил, что артистов из списка, в отличие от него самого, не обвиняют в том, что они не отреагировали на события в Курской области.

Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на приграничные территории под Курском.

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#курская область
#украина
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