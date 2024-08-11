В Подмосковье готовятся принять еще сотни детей-сирот из Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Подмосковье готовится принять более 300 человек, в том числе сирот и паллиативных детей, которые едут в регион из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Несовершеннолетних сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона.
Прежде в Подмосковье уже доставили 424 человека. Об этом распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Прибывших детей и их представителей разместили в ПВР. Такие пункты организованы в детских лагерях.
Уже находящихся в Подмосковье детей навестили Андрей Воробьёв и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.
Егорьевский Добрый дом уже принял 48 инвалидов. 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Также ожидается прибытие 196 матерей с детьми. Их разместят в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.
Ряд российских регионов выступил с заявлением о готовности помочь беженцам из Курской области. В Подмосковье для этой цели запущена горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие из Курской области и их родственники: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30.
Кроме содействия в размещении беженцев, Подмосковье также направило в Курскую область ряд специалистов (травматологов, реаниматологов, хирургов) и медицинское оборудование, чтобы оказать помощь коллегам-врачам.
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Прежде в Подмосковье уже доставили 424 человека. Об этом распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Прибывших детей и их представителей разместили в ПВР. Такие пункты организованы в детских лагерях.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Уже находящихся в Подмосковье детей навестили Андрей Воробьёв и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.
Егорьевский Добрый дом уже принял 48 инвалидов. 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу. Также ожидается прибытие 196 матерей с детьми. Их разместят в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Ряд российских регионов выступил с заявлением о готовности помочь беженцам из Курской области. В Подмосковье для этой цели запущена горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие из Курской области и их родственники: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30.
Кроме содействия в размещении беженцев, Подмосковье также направило в Курскую область ряд специалистов (травматологов, реаниматологов, хирургов) и медицинское оборудование, чтобы оказать помощь коллегам-врачам.
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Анастасия Хохлова