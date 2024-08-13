Выплату на школьную форму получили 120 тысяч подмосковных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 120 тысяч семей из Московской области получили с начала года выплату на школьную форму. Такими данными поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Летние каникулы ещё продолжаются. Однако родители школьников уже задумываются о начале нового учебного года. В Подмосковье в 2024-м выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. В августе мы автоматически перечислили выплату её покупку 3 тыс. рублей. А многодетные с низкими доходами получили дополнительно ещё по 7 тыс. рублей на каждого школьника. Семьям с детьми-инвалидами выплатили по 13 тыс. рублей», – рассказала зампред.Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам для покупки школьной одежды на период обучения в государственной или муниципальной образовательной организации региона.
Если выплата не поступила автоматически, можно воспользоваться комплексной услугой «Скоро в школу» по ссылке.
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Лора Луганская