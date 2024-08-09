Около 100 подмосковных соцработников трудоустроились по программе «Приведи друга»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 100 сотрудников устроились на работу в подмосковные социальные учреждения по программе «Приведи друга». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Там напомнили, что в этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе ввели новые меры поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами в социальных учреждениях.
Так, для привлечения соцработников 1 июня в Московской области стартовала программа «Приведи друга». Если в социальное учреждение по рекомендации сотрудника придёт работать врач, за него заплатят 40 тыс. рублей, если трудоустроится логопед, психолог или помощник по уходу за инвалидами – 20 тыс.
Другая мера поддержки – ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Они могут получить по 50 тыс. рублей в первый год работы и по 100 тыс. – во второй.
По информации Минсоцразвития, новые меры поддержки охватывают 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами.
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Так, для привлечения соцработников 1 июня в Московской области стартовала программа «Приведи друга». Если в социальное учреждение по рекомендации сотрудника придёт работать врач, за него заплатят 40 тыс. рублей, если трудоустроится логопед, психолог или помощник по уходу за инвалидами – 20 тыс.
«С начала реализации новых мер мы увидели востребованность таких сотрудников. Например, по программе «Приведи друга» в наши социальные учреждения устроились уже около 100 специалистов. Это врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что также в регионе работающие с инвалидами специалисты будут получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры, если у них нет жилья в регионе. Сотруднику положено 20 тыс. рублей, его семье – 30 тыс. рублей.
Другая мера поддержки – ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Они могут получить по 50 тыс. рублей в первый год работы и по 100 тыс. – во второй.
По информации Минсоцразвития, новые меры поддержки охватывают 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами.
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Лора Луганская