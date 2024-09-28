«По частям выгоднее»: Как сложилась судьба мальчика, которого бабушка продала на органы ради дома

Фото: istockphoto/kieferpix
История маленького мальчика Андрея, которого бабушка пыталась продать на органы, потрясла страну в начале нулевых. Росший в семье бандитов из рязанской ОПГ «Слоны» ребенок оказался брошен матерью. Родительница сбежала, когда ее новый ухажер решил срочно скрыться либо от закона, либо от своих же, но без ребенка.
Бабушка Нина, которой бросили на воспитание 6-летнего Андрея Ткачева, сдала внука в детдом. А затем родственница увидела объявление в газете, где предлагали отдать детей на усыновление заграницу за 20 000 долларов. «Сердобольная» старушка тут же забрала внука обратно и оформила над ним опеку.
Как сложилась судьба проданного на органы мальчика — читайте в материале «Радио 1».
Фото: istockphoto/BrianAJackson
Согласно легенде у друга участника «контрольной закупки» серьезно болел сын и влиятельный бизнесмен был готов заплатить любую сумму, чтобы быстрее получить донора.
Проверочная закупка состоялась осенью 2001 года. Продавать ребенка на радостях пошли всей семьей — сама бабушка Нина, ее сын Сергей и сноха Лариса.
После успешной сделки по продаже ребенка и передаче денег, семейку задержали.
Нине Ткачевой дали всего 4 года, ее сын получил условный срок. А перепуганный Андрюша, на глазах у которого скрутили бабушку и дядю, снова вернулся в детдом. Ни родная мама, ни вышедшая на свободу бабушка, к нему так и не пришли.
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Как сложилась судьба проданного на органы мальчика — читайте в материале «Радио 1».
Продать Андрюшу по частям выгоднееНина Ткачева уже готовилась отдать маленького Андрея на усыновление, но потом решила, что продать его по частям на органы будет выгоднее. Женщина стала искать покупателей на детские органы. О жуткой сделке узнала соседка и сообщила в правоохранительные органы. Поначалу слова женщины не восприняли в серьез, ее рассказ казался бредом сумасшедшей. В это сложно было поверить, но милиция на всякий случай решила проследить за семьей. В ходе слежки стражи порядка заподозрили неладное и решили выступить в роли покупателей детских органов.
Фото: istockphoto/BrianAJackson
Согласно легенде у друга участника «контрольной закупки» серьезно болел сын и влиятельный бизнесмен был готов заплатить любую сумму, чтобы быстрее получить донора.
Мальчика, девочку — найдем и продадимБабушка бойко торговалась за органы внука, чтобы не прогадать. Нина выторговала у оперативника 90 тысяч долларов, по тем деньгам это было 2,5 миллиона рублей. Тогда-то у предприимчивой бабули созрел еще один жуткий план: продавать на органы воспитанников детдома чуть ли не оптом.
«У меня в детдоме подруга работает, может достать еще деток, если надо. Мальчики, девочки — она все найдет», — вспоминали тогда слова Нины Ткачевой оперативники.Старушка уже пообещала своим взрослым детям новый дом на деньги, вырученные от продажи органов ребенка.
Проверочная закупка состоялась осенью 2001 года. Продавать ребенка на радостях пошли всей семьей — сама бабушка Нина, ее сын Сергей и сноха Лариса.
После успешной сделки по продаже ребенка и передаче денег, семейку задержали.
«Я желала Андрею лучшего», — кричала бабушка, когда поняла, что осталась без денег и нового дома.Фото: istockphoto/mactrunk
Нине Ткачевой дали всего 4 года, ее сын получил условный срок. А перепуганный Андрюша, на глазах у которого скрутили бабушку и дядю, снова вернулся в детдом. Ни родная мама, ни вышедшая на свободу бабушка, к нему так и не пришли.
«Я ее, наверное, не простил»Теперь уже взрослый Андрей сменил фамилию на Манкур. Его в возрасте 8 лет усыновила семья из Шотландии. Сейчас парень живет в Германии и даже не помнит русский язык. Он приезжал в Россию, чтобы посмотреть на родственников, которые пытались продать его на органы. Свою биологическую семью он так и не простил.
«Всю свою жизнь я старался не думать о том, что произошло. Да, прошли годы, но я стараюсь об этом не вспоминать. Нина умерла, и я ее, наверное, не простил. Я вообще считаю, что не имею ничего общего со своими кровными родственниками», — сказал Андрей Монкур в эфире программы «Малахов».
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Лия Мурадьян