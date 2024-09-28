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«По частям выгоднее»: Как сложилась судьба мальчика, которого бабушка продала на органы ради дома

28 сентября 2024, 14:03
Фото: istockphoto/kieferpix

Фото: istockphoto/kieferpix

История маленького мальчика Андрея, которого бабушка пыталась продать на органы, потрясла страну в начале нулевых. Росший в семье бандитов из рязанской ОПГ «Слоны» ребенок оказался брошен матерью. Родительница сбежала, когда ее новый ухажер решил срочно скрыться либо от закона, либо от своих же, но без ребенка.
Бабушка Нина, которой бросили на воспитание 6-летнего Андрея Ткачева, сдала внука в детдом. А затем родственница увидела объявление в газете, где предлагали отдать детей на усыновление заграницу за 20 000 долларов. «Сердобольная» старушка тут же забрала внука обратно и оформила над ним опеку.

Как сложилась судьба проданного на органы мальчика — читайте в материале «Радио 1».



Продать Андрюшу по частям выгоднее

Нина Ткачева уже готовилась отдать маленького Андрея на усыновление, но потом решила, что продать его по частям на органы будет выгоднее. Женщина стала искать покупателей на детские органы. О жуткой сделке узнала соседка и сообщила в правоохранительные органы. Поначалу слова женщины не восприняли в серьез, ее рассказ казался бредом сумасшедшей. В это сложно было поверить, но милиция на всякий случай решила проследить за семьей. В ходе слежки стражи порядка заподозрили неладное и решили выступить в роли покупателей детских органов.

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Согласно легенде у друга участника «контрольной закупки» серьезно болел сын и влиятельный бизнесмен был готов заплатить любую сумму, чтобы быстрее получить донора.

Мальчика, девочку — найдем и продадим

Бабушка бойко торговалась за органы внука, чтобы не прогадать. Нина выторговала у оперативника 90 тысяч долларов, по тем деньгам это было 2,5 миллиона рублей. Тогда-то у предприимчивой бабули созрел еще один жуткий план: продавать на органы воспитанников детдома чуть ли не оптом.
«У меня в детдоме подруга работает, может достать еще деток, если надо. Мальчики, девочки — она все найдет», — вспоминали тогда слова Нины Ткачевой оперативники.
Старушка уже пообещала своим взрослым детям новый дом на деньги, вырученные от продажи органов ребенка.
Проверочная закупка состоялась осенью 2001 года. Продавать ребенка на радостях пошли всей семьей — сама бабушка Нина, ее сын Сергей и сноха Лариса.

После успешной сделки по продаже ребенка и передаче денег, семейку задержали.
«Я желала Андрею лучшего», — кричала бабушка, когда поняла, что осталась без денег и нового дома.
Фото: istockphoto/mactrunk

Нине Ткачевой дали всего 4 года, ее сын получил условный срок. А перепуганный Андрюша, на глазах у которого скрутили бабушку и дядю, снова вернулся в детдом. Ни родная мама, ни вышедшая на свободу бабушка, к нему так и не пришли.

«Я ее, наверное, не простил»

Теперь уже взрослый Андрей сменил фамилию на Манкур. Его в возрасте 8 лет усыновила семья из Шотландии. Сейчас парень живет в Германии и даже не помнит русский язык. Он приезжал в Россию, чтобы посмотреть на родственников, которые пытались продать его на органы. Свою биологическую семью он так и не простил.

«Всю свою жизнь я старался не думать о том, что произошло. Да, прошли годы, но я стараюсь об этом не вспоминать. Нина умерла, и я ее, наверное, не простил. Я вообще считаю, что не имею ничего общего со своими кровными родственниками», — сказал Андрей Монкур в эфире программы «Малахов».

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Отказавшихся от эвакуации из-за урагана жителей США попросили написать на руках свои имена
Не эвакуировавшихся из-за урагана американцев попросили написать на теле имена
28 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/SingerGM

В США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен», попросили написать на руках личные данные. Об этом информирует телеканал NBC.
По словам шерифа Уэйна Паджетта, его округ, где проживает примерно 20 тысяч человек, окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная категория. В этом районе была объявлена обязательная эвакуация, но почти половина населения отказалась покидать свои дома.

Шериф сообщил, что в данный момент уже поздно пытаться уехать, по этой причине жителям необходимо написать черным маркером на руке свое имя и номер социального страхования, чтобы после ненастья их можно было быстро опознать. Он добавил, что такого шторма в этом округе еще не было.

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#сша
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Вице-премьер Мантуров посетил Областной технологический лицей имени В.И. Долгих
28 сентября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Областном технологическом лицее им. В.И. Долгих побывал первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в правительстве Московской области, в мероприятии участвовали зампред правительства региона Екатерина Зиновьева и вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.
Денис Мантуров выступил с напутствием к воспитанникам учебного заведения. Лицей сфокусирован на передовых технологиях и инженерных дисциплинах.

«Сейчас завершается работа по национальным проектам технологического лидерства. Они должны укрепить технологический фундамент, на котором далее уже вам предстоит строить Россию будущего. Уверен, вы справитесь. Главное – никогда не потерять присущую юности жажду познания», — сказал Мантуров.

Кроме того, вице-премьер прочитал присутствующим лекцию о лидерах в технологиях XXI века, а также изучил инфраструктуру учебного заведения.

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Россиян предупредили об опасных веществах в 65% косметики
Потребительский союз: в 65% косметики в РФ есть опасные для здоровья вещества
28 сентября 2024, 09:57

Фото: iStock/vadimguzhva

В 65% косметики, которая продается в РФ, содержатся опасные для здоровья вещества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметической продукции массового сегмента.
Уточняется, что в 76% случаев данные о противопоказаниях для применения отсутствуют. В союзе напомнили, что в списке запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции веществ содержится более тысячи наименований, вред которых был доказан.

В перечне разрешенных к использованию веществ находятся 332 позиции. Основное нарушение заключается в отсутствии информации о составе на русском языке — данные пишутся либо на латинице, либо указываются аббревиатурами.

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В Серпухове освятили Поклонный крест
28 сентября 2024, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

27 сентября, в День обретения Креста Господня в Серпухове освятили самый большой поклонный крест в Подмосковье, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Организатором мероприятия стал фонд «Русский крест», который занимается сохранением ценностей православной культуры.
Крест из камня весом более 12 тонн установили еще в августе на искусственном холме в близи д. Васильевское городского округа Серпухов, у развилки Старосимферопольского шоссе. Монтаж впечатляющего сооружения, которое состоит из трех частей, проходил с применением подъемного крана. Работы велись с предельной тщательностью и уважением к традициям, поскольку крест — это не просто памятник, это символ веры и надежды.

«В добром и важном деле приняли участие очень многие – одни физическим трудом, другие – молитвой. Спасибо фонду «Русский крест». Его команда еще задолго до этого события помогала святыням, объединив тысячи неравнодушных людей. Вместе с Президентом международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым , Всероссийской организацией «Здоровое Отечество» идея этого величественного памятника смогла воплотиться в жизнь», — отметил Глава округа Сергей Никитенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Ритуал освящения провёл архиепископ Подольский и Люберецкий — Высокопреосвященнейший Владыка Аксий. Он отметил, что это — традиция русского народа, которая напоминает о Боге путешествующим.

На лицевой и тыльной сторонах креста можно увидеть барельеф распятого Христа, напоминающий нам о важности духовных ценностей в жизни. Кроме этого, присутствуют старославянские надписи и выгравированы образы двух небесных покровителей города – Афанасия старшего и Афанасия младшего.

«В наше непростое время, когда внешние и внутренние вызовы проверяют нас на прочность, как никогда важно помнить о духовных корнях и нравственных ориентирах», — заявила почетный гость мероприятия, замперед Госдумы РФ Анна Кузнецова.
Символично, что в церемонии открытия принял участие народный артист РФ Михаил Пореченков, фильм «Русский крест» с участием которого и дал название фонду.

Фонд «Русский крест» и движение «Здоровое Отечество» выразило благодарность всем, чьи пожертвования, труд, молитвы и участие помогло воздвигнуть крест.

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Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год
Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму
28 сентября 2024, 07:53

Фото: iStock/skyNext

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму. Об этом сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.
Уточняется, что Шатков планирует экспедицию в Антарктиду, поэтому он решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу. Однако на посадке в Стамбуле россиянину отказали в допуске на рейс до Панамы, используя множество необъективных причин.

Шатков также подвергся проверке со стороны Turkish Airlines — у него несколько часов проверяли счета, узнавали причину, по которой он хочет пересечь Панамский канал. Примечательно, что в полете было отказано и другим гражданам РФ.

Причины данного решения могут включать отказ властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и другие. Авиакомпания при этом оповестила Шаткова о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Россиянин намерен предпринять попытку добраться до Панамы через Дубай.

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В России запланировали обновление отечественной энергосистемы
«Ведомости»: власти России планируют обновление отечественной энергосистемы
28 сентября 2024, 03:38

Фото: iStock/vladj55

Российские власти планируют обновление энергосистемы страны к летнему сезону. Об этом сообщают «Ведомости».
Обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, причиной такого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

«Только войдем в осенне-зимний период – начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», – сказал Цивилев.

Ранее министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил соединить энергетические сети арабских стран с Россией. Он предложил подключить энергетические сети арабских стран к российской энергетической сети, а Ирану выступить в качестве посредника.

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«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег
28 сентября 2024, 00:00

Фото: istock/Igor Zubkov

29 сентября в народном календаре отмечается Людмилин день или Птичья костка — праздник, который имеет свои традиции, приметы и запреты. Этот день связан с именем святой Людмилы, которая была крещена в Чехии в IX веке и стала первой христианской княгиней этой страны. ​О том, какаие приметы существуют и когда зародилось торжество расскажет редакция «Радио 1».

История праздника


Святая Людмила была известна своей добротой, милосердием и заботой о бедных и нуждающихся. Она старалась привить христианские ценности своим детям и внукам, но особенно выделяла свою внучку, святую княжну Вячеслава. После смерти Людмилы её жизнь и дело оказались под угрозой: её муж, князь Болеслав, решил вернуться к язычеству и начал преследовать христиан.

Несмотря на это, святая Людмила продолжала молиться за свою семью и народ, и её вера оставалась непоколебимой. В итоге она была жестоко убита по приказу своего мужа, но её дело не пропало: святая княгиня стала символом борьбы за христианскую веру и примером для всех, кто сталкивается с трудностями и испытаниями.

Еще у праздника есть названия «Птичье голошение» и «Птичья костка». Они произошли из-за того, что перелетные птицы в это время активно отправляются в путь, и, покидая родные края, «голосят» на все лады.

Приметы и традиции


В Людмилин день существует множество примет, связанных с погодой, урожаем и личной жизнью. Например, если в этот день идёт дождь, то это считается хорошим знаком — он обещает богатый урожай в следующем году. Также говорят, что если в этот день увидеть радугу, то это означает удачу и успех в делах.


Фото: istock/jamesvancouver

Что делать нельзя


Однако есть и запреты, которые связаны с этим днём. Например, не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, особенно связанной с землёй. Также не стоит ругаться и ссориться, чтобы не привлечь беду. Считается, что в Людмилин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно навлечь на себя неприятности. Также не рекомендуется давать деньги в долг, чтобы не отдать своё благополучие.

В этот день можно приготовить блюда из тыквы — символа урожая и достатка. Тыква считается целебным продуктом, который помогает укрепить здоровье и привлечь удачу.

Современные традиции


Сегодня Людмилин день не так широко отмечается, как раньше, но некоторые традиции всё ещё живы. В некоторых регионах России в этот день готовят блюда из тыквы, посещают храмы и молятся святой Людмиле, просят её о защите и помощи. Также в этот день можно заняться благотворительностью, помочь нуждающимся или просто сделать что-то доброе для других людей. Это поможет привлечь удачу и благополучие в свою жизнь.

Важно отметить, что народные приметы и традиции не имеют научного обоснования и не могут гарантировать каких-либо результатов. Однако они являются частью культурного наследия и могут быть интересны для изучения.

Кроме того, в Людмилин день можно провести время с семьёй и друзьями, поделиться своими мыслями и чувствами, обсудить важные темы. Это поможет укрепить отношения и создать позитивную атмосферу.

Некоторые люди верят, что в этот день можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Для этого нужно написать желание на бумаге, сжечь её и развеять пепел по ветру.

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#люди
#приметы
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На выставке Ван Гога экоактивистки облили томатным супом две картины с подсолнухами
Экоактивистки снова облили супом картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондоне
27 сентября 2024, 22:31

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Активистки экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом две картины Ван Гога с подсолнухами в музее Лондона во второй раз. Об этом сообщает 27 сентября британская газета The Guardian.
Участницы движения против ископаемых видов топлива зашли в галерею на выставку Ван Гога и вылили томатный суп Heinz на две картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888».

За час до этого двух сторонниц того же движения приговорили к тюремному сроку за похожую акцию. Тот акт вандализма был в 2022 году в Национальной галерее Лондона, где две женщины Фиби Пламмер и Анна Холланд облили таким же супом картину «Подсолнухи» стоимостью 10 000 евро.

Активисты объясняют порчу культурных ценностей протестом против разработки новых месторождений нефти и газа в Великобритании.

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Серпуховские курсанты приняли участие в занятиях по огневой подготовке
27 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» начали занятия по огневой подготовке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Под руководством опытных офицеров-наставников курсанты отрабатывали стрельбу из разных положений, имитирующих реальные условия боя – из пролома в стене, на неустойчивой опоре и в движении. Многие ребята впервые держали в руках боевое оружие, однако успешно справились с заданиями. Занятия завершились без происшествий», – отметили в пресс-службе.
Руководство «Маргеловца» поблагодарило 173-й отдельный гвардейский разведывательный батальон за организацию занятий.

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#подмосковье
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#военные
#стрельба
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