Во Владивостоке раскрыли убийство семьи с тремя детьми, совершенное 30 лет назад

Фото: istock/Dzurag
Правоохранительные органы Владивостока завершили расследование громкого уголовного дела об убийстве семьи с тремя детьми, совершенном 30 лет назад ради получения квартиры. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.
Следователи установили обстоятельства исчезновения супругов и их трех малолетних детей, которые пропали без вести после продажи своей квартиры в 1994 году. Подозреваемые Сергей Смагин и Валерий Марков были задержаны в Волгограде и Красноярском крае. По версии следствия, мужчины вошли в доверие к семье, переоформили квартиру на подставное лицо, а затем убили всех пятерых членов семьи и спрятали тела.
Злоумышленники обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути автомобиль попал в ДТП. В итоге машину удалось сбыть всего за 300 долларов.
Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове
Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности
Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы
Злоумышленники обменяли квартиру на автомобиль Toyota Surf, который планировали продать в Новосибирске, но в пути автомобиль попал в ДТП. В итоге машину удалось сбыть всего за 300 долларов.
«Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи Алатарцевых: супругов и трех малолетних детей, которые 30 лет назад пропали без вести после продажи своей квартиры в городе Владивостоке. Обвинение в убийстве семьи с целью скрыть другое преступление предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову», — говорится в сообщении ведомства.Читайте также:
Трамвай сбил пожилую женщину в Кемерове
Похитили в день рождения и перерезали горло: жуткое убийство бизнес-леди в Балаково, подробности
Правительственный автомобиль попал в ДТП в центре Москвы
Елена Перлова