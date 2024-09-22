«Теперь получай»: Как живет беглый российский олигарх, похитивший дочь и 90 миллионов в России

Фото: istockphoto/Diamond Dogs
Сын генерального директора завода «Ресурс» из Тульской области безбедно живет в Барселоне после того, как украл в России ребенка и 90 миллионов рублей. Кирилл ни в чем не нуждался и на Родине, где покорял любовниц шикарными автомобилями, сорил деньгами, а после оставлял девушек ни с чем. Чем закончилась история с хищением денег и ребенка — читайте в материале «Радио 1».
С одной из своих девушек, Алиной, тогда еще 25-летний Кирилл познакомился летом 2006 года в спортивном баре во время финала ЧМ по футболу. 22-летняя студентка театрального института Щукина отдыхала с подругой.
Фото: istockphoto/Evgeniia Medvedeva
В том же 2011 году Кирилл под предлогом помириться пришел в квартиру к родителям Алины. Пока та наводила красоту в салоне перед встречей, мужчина забрал дочку и больше не появлялся.
Сейчас, по словам Алины, Кирилл с ее дочкой и новой любовницей Анной живет в Испании. Он оформил ребенку загранпаспорт еще в 2012 году.
Фото: istockphoto/dragana991
Параллельно Алина пыталась найти дочь, распространяя фотографии в соцсетях. Найти новую семье ребенка удалось в 2020 году. На запись откликнулась соседка Кирилла в Барселоне, там мужчина владеет рестораном El Bonic. Испанские силовики задержали бизнесмена в декабре 2020 года, но вскоре отпустили.
Юристы со ссылкой на испанскую полицию говорят, что в Барселоне у Кирилла есть все документы на ребенка и там он считается законным представителем. А международный розыск Интерпола по уголовному делу о хищении денег в России испанские власти не комментируют.
Сейчас за ситуацией с ребенком следит российское консульство.
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Сын олигарха покорял дорогими авто и деньгамиНа первое свидание сын бизнесмена приехал на черном внедорожнике BMW X5, что по меркам нулевых не могло не произвести впечатление на девушку, пишет «КП».
«Я бедный студент, езжу на «Дэу Матиз», — воспоминает первую шутку молодого олигарха Алина Брагина.Отношения с богатым ухажером, по словам модели, складывались непросто — ежедневные скандалы, измены и обман были нормой для пары. Но Алина терпела 5 лет. В 2011 году она родила от Кирилла дочку, только тогда отец ребенка пустил девушку жить в свою квартиру. В тот же период Брагина узнала, что у жениха есть новая пассия — Анна. Вскоре Алина с ребенком вернулась к маме.
Фото: istockphoto/Evgeniia Medvedeva
В том же 2011 году Кирилл под предлогом помириться пришел в квартиру к родителям Алины. Пока та наводила красоту в салоне перед встречей, мужчина забрал дочку и больше не появлялся.
«Помнишь, как дураком меня называла? Теперь получай», — это сообщение Алина получила в ответ на просьбу вернуть ребенка.
Запретил представляться мамойУкраденную девочку объявили в федеральный розыск 18 декабря 2011 года. После сын олигарха пытался лишить женщину родительских прав через суд в Ингушетии, но безуспешно. Были еще 10 безрезультатных попыток оформить опеку над ребенком в разных судах. Девочку он так и не вернул, за 5 лет Алина видела ребенка один раз в 2016 году, и то отец выдвинул жесткие требования: не прикасаться к ребенку, не разговаривать, не называть себя мамой, не фотографировать.
«Я пришла, а там один столик свободен. Остальные были заняты охраной Кирилла! Он подсел ко мне, мы подписали соглашение о соблюдении мной требований. Он демонстративно вытер отпечатки пальцев с ручки платком. После он показал на игровую комнату, где играла Ариана. Я могла лишь молча наблюдать со стороны», — описала женщина встречу с дочкой в торговом центре.Тогда женщина по какой-то причине не обратилась ни в полицию, ни в органы опеки — просто ушла и больше своего ребенка не видела.
Сейчас, по словам Алины, Кирилл с ее дочкой и новой любовницей Анной живет в Испании. Он оформил ребенку загранпаспорт еще в 2012 году.
Интерпол и испанские соседиВ 2019 году в России на Кирилла завели уголовное дело о хищении 91 миллиона рублей, которые он прибрал к рукам, будучи главой Научно-производственного предприятия «Салют» в Нижегородской области. На суд в России мужчина не явился, после чего его объявили в международный розыск.
Фото: istockphoto/dragana991
Параллельно Алина пыталась найти дочь, распространяя фотографии в соцсетях. Найти новую семье ребенка удалось в 2020 году. На запись откликнулась соседка Кирилла в Барселоне, там мужчина владеет рестораном El Bonic. Испанские силовики задержали бизнесмена в декабре 2020 года, но вскоре отпустили.
Юристы со ссылкой на испанскую полицию говорят, что в Барселоне у Кирилла есть все документы на ребенка и там он считается законным представителем. А международный розыск Интерпола по уголовному делу о хищении денег в России испанские власти не комментируют.
Сейчас за ситуацией с ребенком следит российское консульство.
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Лия Мурадьян