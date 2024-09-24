Недостаточно твердый: женщина почти отрезала мужу пенис из-за проблем во время секса

Фото: istock/PaulBiryukov
В Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, после того как она попыталась отрезать пенис своему супругу.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, и стал результатом напряженного вечера, проведенного с алкоголем.
По данным Daily Mail, 48-летняя женщина и ее 58-летний муж проводили время за выпивкой, после чего попытались заняться сексом. Однако, когда женщина поняла, что муж не может поддержать эрекцию, она потеряла самообладание. В гневе она взяла нож на кухне и напала на него.
Раненый мужчина выскочил на улицу, но его жена не отставала, продолжая преследовать его. Они вломились в дом соседа, где мужчине удалось вызвать помощь. Врачи госпитализировали его с тяжелыми травмами, но сообщают, что его половой орган не был отсечен полностью.
Женщина находится под стражей до окончания расследования, а правоохранительные органы продолжают выяснять детали этого шокирующего происшествия.
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По данным Daily Mail, 48-летняя женщина и ее 58-летний муж проводили время за выпивкой, после чего попытались заняться сексом. Однако, когда женщина поняла, что муж не может поддержать эрекцию, она потеряла самообладание. В гневе она взяла нож на кухне и напала на него.
Раненый мужчина выскочил на улицу, но его жена не отставала, продолжая преследовать его. Они вломились в дом соседа, где мужчине удалось вызвать помощь. Врачи госпитализировали его с тяжелыми травмами, но сообщают, что его половой орган не был отсечен полностью.
Женщина находится под стражей до окончания расследования, а правоохранительные органы продолжают выяснять детали этого шокирующего происшествия.
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Елена Перлова