«По-человечески прошу»: Росгвардеец восхитил пользователей в сети вежливым задержанием дебошира

08 сентября 2026, 11:25

Росгвардеец в Казани вежливо задержал дебошира

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Казани сотрудник Росгвардии продемонстрировал образец выдержки и профессионализма при задержании хулигана, повредившего городское имущество. Инцидент произошел на территории Казанского кремля, где мужчина ломал уличные урны. Видео произошедшего, снятое очевидцем, набирает популярность в сети.





На кадрах видно, как прапорщик ведомства убеждает дебошира добровольно пройти на пост для разбирательства, подчеркивая, что не хочет применять физическую силу. Информацию дает RT.





«Вы пойдёте по-хорошему (...) Пройдёмте, по-человечески прошу», — цитирует СМИ росгвардейца.