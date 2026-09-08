«По-человечески прошу»: Росгвардеец восхитил пользователей в сети вежливым задержанием дебошира
Росгвардеец в Казани вежливо задержал дебошира
В Казани сотрудник Росгвардии продемонстрировал образец выдержки и профессионализма при задержании хулигана, повредившего городское имущество. Инцидент произошел на территории Казанского кремля, где мужчина ломал уличные урны. Видео произошедшего, снятое очевидцем, набирает популярность в сети.
На кадрах видно, как прапорщик ведомства убеждает дебошира добровольно пройти на пост для разбирательства, подчеркивая, что не хочет применять физическую силу. Информацию дает RT.
«Вы пойдёте по-хорошему (...) Пройдёмте, по-человечески прошу», — цитирует СМИ росгвардейца.Пользователи соцсетей высоко оценили тактику правоохранителя. В комментариях его называют «мощным» и хвалят за способность не поддаваться на провокации в стрессовой ситуации.
В пресс-службе Росгвардии уточнили, что запись сделали еще в июне, но активное обсуждение в сети началось только сейчас. Героем видео оказался прапорщик Андрей: он догнал нарушителя, после чего доставил его в отделение для составления протокола об административном правонарушении.