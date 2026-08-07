Трусы и даже бинокль: Росгвардейцы задержали магазинного вора в Кузбассе
В Кемерове сотрудники Росгвардии оперативно пресекли попытку кражи из гипермаркета на Ленинградском проспекте. Сигнал «тревога» поступил в ночное время.
Прибывшие на место стражи порядка задержали на выходе из торгового зала 20-летнего местного жителя. Он пытался покинуть магазин, минуя кассовую зону, пишет Сiбдепо.
В рюкзаке молодого человека обнаружили кроссовки, молочную продукцию, трусы и бинокль. Сумма предполагаемого ущерба составила более четырех тысяч рублей.
Как сообщили в ведомстве, подозрительного посетителя своевременно заметил бдительный охранник, который и активировал тревожную кнопку. Для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств инцидента задержанного передали сотрудникам полиции.
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