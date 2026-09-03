Подмосковные росгвардейцы почтили в Подольске память жертв терроризма

03 сентября 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подольске росгвардейцы вместе с ветеранами СВО и учащимися кадетских классов приняли участие в памятной линейке ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Акция прошла у стен школы № 18 имени Подольских курсантов. Стражи порядка, педагоги и почётные гости вспомнили детей, их родителей и педагогов, погибших в результате теракта в Беслане 3 сентября 2004 года.



Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

У мемориала на территории школы также почтили память выпускника Дмитрия Тараева, героически погибшего 3 сентября при выполнении воинского долга в зоне спецоперации. Офицер был посмертно награждён орденом Мужества.

«Смелость и решительность Дмитрия – это пример верности присяге и любви к Родине. Его подвиг навсегда вписан в историю нашей страны», – сказал заместитель начальника Подольского ОВО капитан полиции Денис Х.