По делу экс-владельца «Азбуки вкуса» арестовано свыше 400 недвижимых объектов

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Арестованы 413 недвижимых объектов по делу экс-совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил адвокат, представляющий интересы одного из потерпевших, Сергей Гревцов.
«В обеспечение гражданских исков потерпевших по уголовному делу наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», – сказал Гревцов.
По словам собеседника агентства, общая рыночная стоимость арестованной недвижимости составляет более четырех миллиардов рублей.
По версии следствия, Якубовский причастен к хищению 126 миллионов долларов. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.
С 2008 по 2014 год Якубовский являлся совладельцем сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз», затем он отказался от собственной доли.
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