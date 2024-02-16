Прокуратура Нидерландов арестовала недвижимость Промеса

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В среду стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что будет обжаловать это решение. В 2020 году в порту Антверпена были изъяты две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по данным следствия, принадлежали Промесу.
На сегодняшний день Промес принял участие в 21 матче различных турниров, забив 8 мячей и сделав 8 результативных передач. «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России после 18 туров.
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