Прокуратура Нидерландов арестовала недвижимость Промеса

Гонку «Лыжня Малевича» проведут в субботу, 17 февраля, в парке Малевича, расположенном на территории Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Принять участие в гонке могут и взрослые, и дети. Участие бесплатное. Сбор участников назначен на 11 утра», — отмечается в сообщении.



Для участников в парке будет установлен отапливаемый шатёр, в котором можно будет переодеться. Всех лыжников на финише будет ждать медаль за преодоление дистанции, а также горячий чай с сушками.



В министерстве отметили, что лыжная трасса в парке Малевича подойдёт и опытным, и начинающим гонщикам. Большая часть трассы пологая, при этом есть несколько небольших склонов.



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