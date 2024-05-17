Россиянам запретят покупать недвижимость в одной стране

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Гражданам России следует запретить покупать недвижимость в Финляндии. С такой инициативой выступила рабочая группа финского министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.
При этом отмечается, что ограничение не должно распространяться на граждан Финляндии, у которых есть двойное гражданство, а также лиц с видом на жительство в стране.
Члены рабочей группы объяснили, что по их мнению, граждане страны, которая по мнению ЕС нарушает территориальную целостность другого государства и создаёт угрозу Финляндии, не должны проживать на финской территории.
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Анастасия Хохлова