По делу генерала Кузнецова арестована недвижимость на 50 миллионов рублей

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Московский суд наложил арест на недвижимое имущество бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна. Он обвиняется в даче взятки в виде земельного участка бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.
Об этом говорится в судебных документах, с которыми имел возможность ознакомиться корреспондент ТАСС. Арестованы жилой дом и квартира в Краснодаре, принадлежащие предпринимателю, а также находящийся в собственности предпринимателя земельный участок в Краснодарском крае. Кроме того, арестован принадлежащий Мартиросяну автомобиль BMW X5. Общая стоимость арестованного движимого и недвижимого имущества составила свыше 50 миллионов рублей.
Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым от Мартиросяна. Последний приобрёл и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. За это бывший кадровик министерства обороны посодействовал заключению контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем контракта на оказание гостиничных услуг. Сумма сделки составила 375 миллионов рублей.
Сам Мартиросян свою вину отрицает, называя операцию с земельным участком «коммерческим проектом».
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Причиной возбуждения уголовного дела стала взятка, полученная Кузнецовым от Мартиросяна. Последний приобрёл и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре. За это бывший кадровик министерства обороны посодействовал заключению контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и индивидуальным предпринимателем контракта на оказание гостиничных услуг. Сумма сделки составила 375 миллионов рублей.
Сам Мартиросян свою вину отрицает, называя операцию с земельным участком «коммерческим проектом».
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Александр Бойцов