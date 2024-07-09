Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ
Арест по делу о взятках продлили главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. По версии следователей, офицер, будучи руководителем 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от коммерческой структуры за действия в их пользу.
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало в 235-м гарнизонном военном суде о продлении содержания под стражей Кузнецову.
Защита выступала за смягчение меры пресечения в связи с тем, что Кузнецов имеет ряд заболеваний, приобретенных при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При рассмотрении жалобы фигурант и его защита упоминали об этом. Известно, что сумма взятки, инкриминируемой Кузнецову, свыше 30 миллионов рублей.
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Никита Кротов