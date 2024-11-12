По делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей в центре Москвы

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По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали квартиру в центре Москвы площадью более 300 метро, рыночная стоимость жилплощади превышает 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Квартира площадью порядка 300 метров находится в районе Арбат. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная превышает 500 миллионов. Там была зарегистрирована бывшая жена Иванова.
Арестовали жилплощадь 26 июня.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».
Следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.
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Арестовали жилплощадь 26 июня.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».
Следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.
Читайте также:
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Элина Позднякова