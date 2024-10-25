Следователи установили организатора хищения 244 миллионов рублей у Минобороны

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Военное следственное управление СК России установило организатора многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны РФ. Им оказался бизнесмен Сергей Овчинников, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с «Лентой.ру».
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.
Данные следствия гласят, что Овчинников незаконным путём завладел имущественным комплексом военного ведомства в подмосковной Балашихе, которое принадлежало «Строительному управлению Московского региона», а оно, в свою очередь, находится в ведении Минобороны. Общая стоимость похищенного оценивается в 244 миллиона рублей.
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