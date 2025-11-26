По Европе начал распространяться опасный супергрибок
В странах Европы распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок Trichophyton indotineae, который уже называют «супергрибком». Об этом пишет The Sun.
Эксперт по инфекционным заболеваниям из Манчестерского университета Дэвид Деннинг утверждает, что этот вид грибка приводит к появлению красных зудящих высыпаний. Чаще всего они возникают в паховой области, на бедрах и ягодицах.
Согласно информации источника, за последние три года количество случаев заражения Trichophyton indotineae в Великобритании возросло почти на 500%. Грибок передается при непосредственном контакте с инфицированным человеком, через загрязненные поверхности или половым путем.
Деннинг выразил опасения, что распространение этого грибка может стать серьезной проблемой глобального масштаба.
