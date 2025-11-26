По Европе начал распространяться опасный супергрибок

26 ноября 2025, 08:42

The Sun: опасный супергрибок стремительно распространяется по Европе

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

В странах Европы распространяется чрезвычайно устойчивый к лечению опасный грибок Trichophyton indotineae, который уже называют «супергрибком». Об этом пишет The Sun.