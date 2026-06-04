По Казанке запретили передвижение маломерных судов на время VK Fest — МЧС
В период проведения крупных мероприятий в акватории реки Казанки вводятся временные ограничения для владельцев маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Как пишет «Татар-информ», первый запрет будет действовать 7 июня с 14:00 до 22:00 на участке от моста Миллениум до Кремлевской дамбы. Мера связана с проведением фестиваля VK Fest.
Второе ограничение коснется форума АСЕАН: с 00:00 17 июня до 24:00 24 июня судам запретят появляться на отрезке реки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Контроль за соблюдением запрета обеспечат инспекторы МЧС.
VK Fest входит в число крупнейших ежегодных опен-эйр-фестивалей России. Организатором мероприятия выступает социальная сеть «ВКонтакте». Главная идея — перенести виртуальную среду в реальную жизнь — на несколько дней городские парки превращаются в интерактивные пространства.
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