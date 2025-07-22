NILETTO не приехал на VK Fest из-за задержки рейса в Екатеринбурге

22 июля 2025, 13:28

NILETTO (Фото: Telegram, @nilettoofficial)

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) отменил свое выступление на музыкальном фестивале VK Fest, который проходил в Москве 19—20 июля, из-за того, что не смог вылететь из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).