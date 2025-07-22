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NILETTO не приехал на VK Fest из-за задержки рейса в Екатеринбурге

NILETTO (Фото: Telegram, @nilettoofficial)

Певец NILETTO (настоящее имя — Данил Прытков) отменил свое выступление на музыкальном фестивале VK Fest, который проходил в Москве 19—20 июля, из-за того, что не смог вылететь из аэропорта Кольцово (Екатеринбург).



Артист и его команда ждали рейс более 16 часов. О сложившейся ситуации NILETTO сообщил в своём телеграм-канале.

Певец принёс свои извинения фанатам, а также пообещал, что в следующем году постарается выступить на VK Fest.

Зато фестиваль посетила Виктория Боня вместе со своей дочерью Анджелиной. На красной ковровой дорожке их встретила ведущая Ксения Собчак. Виктория рассказала поклонникам о своих методах воспитания девочки. Как призналась звезда, хорошие советы ей дал отец бойца Хабиба Нурмагомедова. Его главным правилом было то, чтобы не давать ребёнку много свободного времени.

Анастасия Чубина

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