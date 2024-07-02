По книге Бутиной будет снят сериал

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Книгу члена Комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Санкт-Петербурге.
По признанию самой Бутиной, планируется сериал.
Она добавила, что планирует вторую часть своей книги.
Ранее Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводил Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».
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«С одной из петербургских компаний у меня заключено соглашение о съёмках сериала по моей книге «Тюремный дневник». Пока детали съёмок я раскрывать не могу: киношники – очень суеверные люди. До того момента, пока не будет разбита магическая тарелка, которую художник картины расписывает, делиться планами нельзя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.
Она добавила, что планирует вторую часть своей книги.
Ранее Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводил Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».
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Мелисса Тимофеева