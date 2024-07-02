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По книге Бутиной будет снят сериал

02 июля 2024, 19:56
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Книгу члена Комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Санкт-Петербурге.
По признанию самой Бутиной, планируется сериал.

«С одной из петербургских компаний у меня заключено соглашение о съёмках сериала по моей книге «Тюремный дневник». Пока детали съёмок я раскрывать не могу: киношники – очень суеверные люди. До того момента, пока не будет разбита магическая тарелка, которую художник картины расписывает, делиться планами нельзя», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Бутина.



Она добавила, что планирует вторую часть своей книги.

Ранее Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводил Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».

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#соглашение
#книги
#проект
#сериал
В ГД внесли законопроект о медобследовании шоферов старше 80 лет
02 июля 2024, 19:22

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании при достижении шофером 80 лет внесли в Госдуму. Инициатором законодательной инициативы стал вице-спикер парламента от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков.
В пояснительной записке к документу сказано, что повторное медосвидетельствование нужно, чтобы определить наличие или отсутствие противопоказаний для управления транспортом. Мера позволит снизить риски ДТП. Среди заболеваний, влияющих на способность управлять транспортным средством, отмечаются болезни сердца и деменция.

Сейчас повторное освидетельствование нужно проходить, если процедура связана с заменой или возвратом водительских прав.

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#новости
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Серпуховичи собрались на митинг по случаю Дня ветеранов боевых действий
02 июля 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

У мемориала «Чёрный тюльпан» в Серпухове провели памятный митинг в честь Дня ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники митинга почтили память всех, кто воевал за страну, выполняя воинский и гражданский долг по защите Отечества. Литию в память о погибших отслужил благочинный округа иерей Дионисий Коськин.
«На Звёздной площади собрались те, кто знает цену боевого братства, кто терял боевых товарищей, семьи участников СВО, ветераны боевых действий, матери и жёны погибших бойцов, общественники, депутаты и молодёжные активисты»», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.
Он назвал жизненный путь каждого из героев историей и памятью страны.

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#подмосковье
#московская область
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«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару
Кардиолог Конев назвал способы, которые помогут спастись от инфаркта в жару
02 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/Zinkevych

Летний зной особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жару организм теряет много жидкости, кровь густеет и повреждает сосуды. Исследования показывают, что летом учащаются случаи инфарктов и инсультов.
Кардиолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя в жару и уменьшить риски инфаркта или инсульта.
«Во-первых, нельзя находиться на открытом солнце в теплое время дня с 10 до 18 часов. Солнце в это время сильную активную проявляет. Это опасно», — сказал эксперт.

Во-вторых, он отметил, что важно соблюдать режим потребления воды.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание, и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено. Хотя в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Но таких людей не так много», — отметил врач.

Третьем важным пунктом, по словам кардиолога, является корректирование лекарственной терапии. Но это должно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.

В-четвертых, кардиолог напомнил о необходимости соблюдать режима сна, чтобы полноценное вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.

Также врач добавил, что важно охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера.

«Естественно, что не у всех есть кондиционеры, то есть не все могут дать организму отдохнуть, но есть социальные центры, в которых есть специальные залы для отдыха, в крайнем случае – супермаркеты. Прийти и побыть там в прохладе», — отметил специалист.

Юрий Конев напомнил, что важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в такую аномальную жару.

«Наши люди пожилые особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае не работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадет жара и уйдет отрытое солнце», — заключил собеседник.

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#болезнь
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В колледжах Серпухова простились с завершившими учёбу выпускниками
02 июля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В колледжах Серпухова состоялись выпускные вечера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наши студенты – активные участники, победители и призёры и международных конкурсов, волонтёры, патриоты», – отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко, слова которого приводит пресс-служба.
По данным администрации, в Губернском колледже в этом году – 551 выпускник, 116 из них закончили обучение с красным дипломом. Образовательное учреждение готовит профессионалов по 19 специальностям.
«Под руководством Народного учителя России, директора колледжа Александра Лысикова активно идёт волонтёрская работа, развиты патриотические направления, есть галерея почёта участников спецоперации. Колледж сотрудничает с учреждениями Донецкой и Луганской областей», – отметил Никитенко.
104 красных диплома получили в этом году выпускники Серпуховского колледжа. Там завершил обучение 521 молодой специалист. В колледже готовят по 16 специальностям, ребята проходят практику в таких компаниях, как Московское речное пароходство.

В этом году получили дипломы 360 медбратьев, фельдшеров и медсестёр серпуховского филиала Московского областного медицинского колледжа №1, из них 75 – с отличием. Многие выпускники приходят работать на местную подстанцию скорой помощи и в медучреждения.

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#диплом
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Сенатор Епифанова объяснила бесполезность запрета чайлдфри
02 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Liia Galimzianova

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что запрещать движение чайлдфри бесполезно, поскольку его сторонники в таком случае, наоборот, получат лишь больше возможностей влиять на умы.
Кроме этого, она призвала различать пропаганду и нежелание иметь детей.

«В ситуации, связанной с запретами, всегда требуются чёткие формулировки. Запреты бесполезны. Они дают подобным движениям более активно продвигать своё мнение. Надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду. Раньше несколько групп чайлдфри в соцсетях были заблокированы за разжигание ненависти. Эту работу можно продолжать», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.

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#мнение
#дети
#семьи
#ценности
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На совещании с главой Щёлкова Булгаковым обсудили медобслуживание
02 июля 2024, 18:29

Фото: администрация г. о. Щёлково

Медицинское обслуживание стало главной темой еженедельного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Например, уже месяц в городском округе работает мобильный ФАП. Передвижной комплекс курсирует по деревням и СНТ в посёлке Фряново. Там можно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. График каждый месяц публикуется в соцсетях и чатах», – говорится в сообщении.
Также обсудили работу управляющих компаний. Акцент сейчас делается на содержание домов и дворов, то есть на том, что больше всего волнует жителей. Там, где происходят сбои, ситуацию оперативно исправляют.

Среди выполненных поручений жителей в администрации выделили отсыпку дорог по улицам Радужная и Полевая; ремонт тротуара у дома №10, к.2 в Богородском. Также на маршрут №35 вышли ещё три новых автобуса ЛиАЗ.

Также Булгаков поделился планами на неделю.
«Сейчас активно идёт модернизация дворов. С 6 июля в округе изменится схема движения маршрута №27 «Фряново – Хлепетово». Теперь автобусы будут следовать до больницы в микрорайоне Аксёновское Поле, как просили жители. 6 июля желающие смогут присоединиться к «донорской субботе». Акция пройдёт в 13:00 по адресу: Щёлково, улица Новая Фабрика, 8», – отметили в администрации.
Помимо этого, в субботу в ЦДК состоится традиционная выездная диспансеризация в парке. Она пройдёт с 10 до 14 часов.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
#медицина
#подмосковье
#московская область
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Названы места для безопасного купания в Павлово-Посадском округе
02 июля 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Водоём Евсеево и карьер «Байкал», расположенные на территории Павлово-Посадского городского округа, признаны безопасными местами для купания по итогам проверки Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В пригодных для купания местах организованы комфортные пляжные зоны», — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что пляжный сезон в округе официально начался 1 июня. До этого замглавы муниципалитета Вячеслав Федотов проверил готовность мест для пляжного отдыха к приёму людей, были взяты пробы песка и воды.

На территории официальных пляжей установлены контейнеры для мусора и биотуалеты, с девяти утра до девяти вечера там дежурят спасатели.

Купальный сезон продлится до конца лета.

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#павловский посад
#купание
#пляжи
#купальный сезон
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Педагогов обучат по программе образовательного туризма «Классная страна»
02 июля 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Специалисты сфер образования и туризма до 8 июля могут пройти открытое обучение в рамках Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Классная страна» состоит из конкурса, а также открытых и закрытых обучающих программ. Будут отобраны 20 региональных проектных команд, которые пройдут курсы по повышению квалификации и создадут образовательные программы путешествий, связанные со школьными предметами. Старт конкурса будет объявлен отдельно», – говорится в сообщении.
Лекции будут посвящены детскому и молодёжному образовательному туризму, гражданско-патриотическому воспитанию и профориентации. Участников также познакомят с правилами организации детского туризма и способами создания путешествий, которые могут стать частью учебной программы.

Зарегистрироваться и найти дополнительную информацию о программе можно по ссылке.

По данным министерства, в прошлом году обучение по программе прошли сотни специалистов. Благодаря этому было создано более 100 образовательных туров.

В этом году проект будет включать новые регионы. Особое внимание уделят созданию туристических продуктов для семей, в том числе с детьми с особыми потребностями.

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#образование
#педагоги
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#обучение
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#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
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Химкинские долголеты выступили на областном фестивале «Танцуй от души!»
02 июля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Участники клуба «Активное долголетие» из Химок стали участниками областного фестиваля «Танцуй от души!». Яркие номера показали более 300 представителей старшего поколения из 35 подмосковных городов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фестиваль прошёл среди участников проекта «Активное долголетие» в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Коллектив под руководством специалиста центра социального обслуживания «Химкинский» Владимира Папина представил номер «Летняя сальса».
«На фестивале не было победителей и проигравших. После выступления на сцене всех 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех отметили дипломами», – рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Помимо этого, для участников организовали тематические мастер-классы по рисованию, бисероплетению, восточному танцу, йоге, изготовлению свечей и кукол. Участники проекта представили выставку художественных работ.

В пресс-службе напомнили, что клуб «Активное долголетие» в Химках открыт по адресу: ул. Кирова, строение 24. Там ежедневно проходят обучающие и развлекательные мероприятия. Химчане старшего возраста могут поиграть в бадминтон, сквош, настольный теннис, бильярд, посмотреть фильмы, принять участие в тематических мастер-классах. На свежем воздухе долголеты занимаются скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, танцами и йогой.

Чтобы посетить занятия, нужно предварительно записаться по телефону: 7 495 572-65-14.

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#активное долголетие
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#московская область
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