«По колено в воде»: Депутат Бурматов о доме семьи участника СВО

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурманов поделился в своем телеграмм-канале, что в Челябинске семья участника СВО живет по колено в воде в обесточенном доме.
Депутат предложил в Челябинской области переименовать «День ветеранов боевых действий» в «День ветеранов боевых действий с чиновниками». По его словам, это связано с тем, как местные власти относятся к семьям военнослужащих и участников СВО.
Один из примеров такого отношения – история женщины, которая в четвертый раз обращается за помощью.
Также Бурманов добавил, что этой ситуацией должны заняться прокуратура и следственный комитет.
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Один из примеров такого отношения – история женщины, которая в четвертый раз обращается за помощью.
«Ее мобилизованный супруг находится на передовой. Она рассказывала о разных проблемах: то его ошибочно записали в «самовольно оставившие часть», то оставили без выплат, то без статуса ветерана боевых действий. В Челябинской области никто не попытался ей помочь. В итоге мы решили все проблемы этой семьи. Теперь женщина снова обращается к нам. Они с дочерью живут в обесточенном доме в Челябинске, который находится в аварийном состоянии. Региональные власти не обращают на это внимания», — написал депутат в своём телеграм-канале.
Также Бурманов добавил, что этой ситуацией должны заняться прокуратура и следственный комитет.
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Мира Полтева