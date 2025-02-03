В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Административно-пассажирская инспекция подмосковного Минтранса с начала года выявила на автобусных маршрутах Мострансавто свыше 1,5 тыс. безбилетных пассажиров. Такими данными поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«По данным проверок, самым востребованным маршрутом у нарушителей оплаты проезда оказался № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская». На нём зафиксирован 121 случай безбилетного проезда. На втором месте – маршрут № 21 «Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево» с 95 нарушениями. На третьей строке антирейтинга – маршрут № 368 «станция МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». На этом маршруте поймали 71 «зайца», – рассказали в пресс-службе.В ведомстве напомнили, что проезд считается безбилетным, если пассажир проигнорировал оплату, оплатил его наличными средствами или мобильным переводом. Такие способы оплаты искажают картину пассажиропотока, что не позволяет оценивать загруженность работы на маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.
Мострансавто напоминает водителям, что в автобусах компании запрещён приём наличных денег.
Пассажирам доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.
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Лора Луганская