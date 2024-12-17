ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
ЦППК завершила модернизацию подвижного состава на неэкспрессных маршрутах между Москвой и Рязанью. Четвёртый одиннадцативагонный состав ЭП2Д, который может останавливаться на низких платформах, начал движение, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Сообщается, что работы велись три месяца.«Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.
Поезда ЭП2Д оснащены всеми современными удобствами для комфорта пассажиров. В них есть мягкие сиденья, система климат-контроля с антибактериальной обработкой воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и крепления для велосипедов.
Кроме того, поезда адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в головных вагонах предусмотрены подъёмники для инвалидных колясок и крепления для них, просторные туалеты, а информационные табло дублируются шрифтом Брайля.
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Дайана Хусинова