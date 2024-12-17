ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью

«Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.