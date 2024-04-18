Профессора политеха в Петербурге отправили в колонию на семь лет за госизмену

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Профессора Государственного политехнического университета Петербурга Александра Куранова приговорили к семилетнему заключению в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Это дело было рассмотрено в закрытом режиме с грифом «Совершенно секретно».
Статья 64 УК РФ может быть использована в случае наличия особых обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью виновного и его поведением.
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«Куранова приговорили к сроку в семь лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил наказание в меньшем размере, чем предусмотрено нормами закона. Дело было рассмотрено за два судебных заседания», — отметили в пресс-службе.
Статья 64 УК РФ может быть использована в случае наличия особых обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью виновного и его поведением.
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Артем Кузьмин