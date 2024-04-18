Краснодарец получил семь лет колонии за покушение на госизмену

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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Даниила Зинковского, покушавшегося на госизмену, пишет «Российская газета».
По данной Объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края, Зинковский выступает против специальной военной операции. Так, в сентябре 2022 года он позвонил по номеру телефона для желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Фигурант намеревался воевать против России.
Подсудимый был задержан, когда он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область. За ним следили сотрудники УФСБ России по региону.
На допросе Зинковский полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным. Он будет отбывать семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Пока приговор пока не вступил в силу.
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Подсудимый был задержан, когда он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область. За ним следили сотрудники УФСБ России по региону.
На допросе Зинковский полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным. Он будет отбывать семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Пока приговор пока не вступил в силу.
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Алёна Самарева