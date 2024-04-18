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Краснодарец получил семь лет колонии за покушение на госизмену

18 апреля 2024, 15:57
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

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Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении Даниила Зинковского, покушавшегося на госизмену, пишет «Российская газета».
По данной Объединенной пресс-службы судебной системы Краснодарского края, Зинковский выступает против специальной военной операции. Так, в сентябре 2022 года он позвонил по номеру телефона для желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Фигурант намеревался воевать против России.

Подсудимый был задержан, когда он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область. За ним следили сотрудники УФСБ России по региону.



На допросе Зинковский полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным. Он будет отбывать семь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Пока приговор пока не вступил в силу.

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#россия
#краснодарский край
#суд
#госизмена
Умер режиссер Александр Пономарев
18 апреля 2024, 16:42

Фото: istock / tomertu

Известный российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на йте Российского академического молодежного театра (РАМТ).
Коллеги покойного артиста отметили его уникальную способность «слышать стиль и особое дыхание эпохи, про которую он говорил».


Причины смерти Пономарева в настоящее время не известны.


В театре также не сообщили о дате и месте прощания с режиссером, отметив, что такая информация появится позже.


Александр Пономарев является автором более 100 спектаклей. Его творчество известно не только в России, но и за рубежом. Режиссер также был руководителем театральной студии «Чет-нечет».

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#творчество
#режиссёр
#стиль
#смерть
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В автомобиле азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли оружие
Shot: пистолет Макарова нашли в брошенной BMW
18 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Пистолет Макарова нашли в брошенной BMW, на которой сбегали с места убийства мотоциклиста Шахин Аббасов и его брат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что внутри автомобиля валялись пачка сигарет и презервативов. В машине был найден нож, которым совершено убийство 24-летнего Кирилла. На рукоятке — волк. Автомобиль нашли на Новороссийской улице, в двух километрах от места убийства.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#мигрант
#автомобиль
#нож
#мужчина
#удар
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Установлена личность подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
СК РФ: с 25-летним мужчиной расправился нелегально находящийся в РФ гражданин СНГ
18 апреля 2024, 15:36

Фото: iStock/Motortion

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины из-за места на парковке в Москве, пишет «Лента.ру».
По данным столичного управления Следственного комитета России (СКР), — это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Сейчас он находится в розыске.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по этому уголовному делу. Как уточнили в управлении, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне преступник припарковал машину на тротуаре у подъезда жилого дома на улице Краснодарской. Пострадавший сделал мужчине замечание. Между ними разгорелся конфликт, после чего убийца нанёс местному жителю смертельные ножевые ранения.

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#россия
#москва
#убийство
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Shot: в Москве обнаружили BMW азербайджанца, который напал с ножом на москвича
18 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Москве обнаружили черный BMW, на котором вместе с братом скрылся азербайджанец, напавший на 24-летнего мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Предполагается, что они специально оставили автомобиль и пересели на другой, пытаясь скрыться. Полиция продолжает поиски. Отмечается, что BMW пригнали из Закавказья в 2022 году. Сейчас на ней висит 60 штрафов. В основном за превышение скорости.

Напомним, что в Люблино парня убили из-за замечания о парковке. Молодой человек приехал в гости к своей подруге. Он заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот. Пострадавшего доставили в больницу. Однако позже он скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#автомобиль
#поиски
#машины
#нож
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Арестованную за помощь ВСУ американку отказались выпускать из российского СИЗО
Суд оставил под стражей американку, задержанную на Урале за финансирование ВСУ
18 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/Andrii Atanov

Свердловский областной суд отклонил новый запрос об освобождении из российского СИЗО американки Ксении Карелиной, задержанной по обвинению в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Судья подтвердил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и отклонил жалобу на продление ареста. Карелина останется под стражей до 5 июля.

В феврале этого же года суд уже рассматривал жалобу Карелиной на ее содержание под стражей, но оставил ее в СИЗО.

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#суд
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#рф
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«Как мясник»: вооружённый наемник ВСУ из США задержан в Ватикане
18 апреля 2024, 14:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Вооружённый наёмник ВСУ из США с тремя огромными ножами был задержан в Ватикане, пишет La Repubblica.
Как сообщает издание, 54-летний Мойзес Техада, воевавший на Украине, — один из самых опасных и разыскиваемых преступников штата Нью-Йорк. Он был задержан на площади Святого Петра в Ватикане в момент, когда папа римский Франциск проводил всеобщую аудиенцию.

По данным La Repubblica, мужчина был вооружен «как мясник» — при нем было три больших ножа. В базе Управления специальных расследований Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка он классифицируется как особо опасный и жестокий преступник.

Стражи порядка заметили странное поведение Техада и решили его обыскать. Один из трёх 20-сантиметровых ножей был с двойным лезвием. Зачем ему понадобилось холодное оружие, выяснит полиция.

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#всу
#наемники
#сша
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Российского стримера увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию армии
В Анапе стримера Кушнина увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию ВС РФ
18 апреля 2024, 13:26

Фото: iStock/Dzurag

В Анапе оштрафовали стримера Александра Кушнина за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) и отправили в военкомат, пишет «Блокнот».
Суд в Анапе признал Кушнина виновным по обвинению в дискредитации ВС РФ и наложил на него штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной послужило то, что во время прямой трансляции он оскорблял Российскую армию. Отмечается, что стример полностью признал свою вину и выразил желание стать участником спецоперации на Украине.

Вскоре после этого Кушнина доставили в военкомат. Сообщается, что в ближайшее время он пройдет медицинскую комиссию для подтверждения годности к военной службе.

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В Петербурге обратили в доход РФ квартиры и автомобиль экс-замначальника УМВД
18 апреля 2024, 13:17

Фото: istock /Yingko

В Санкт-Петербурге суд обратил в доход государства автомобиль Porsche и две квартиры бывшей заместительницы начальника УМВД по Калининскому району. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Коконина была уволена со службы за недостоверно предоставленные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 — 2021 гг. В собственность государства были переданы принадлежащие ей автомобиль Porsche Cayenne и две квартиры, которые были куплены на неподтвержденные доходы. На машину и квартиры в 2019 — 2021 годах было потрачено более 32 млн рублей. Однако ее официальный доход с 2016 по 2021 год составил в сумме 6,5 млн руб., а доход супруга с 2016 по 2018 год (скончался в 2018) — 1,5 млн руб.

Ранее эксперт предсказал «революцию зарплат» в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
СК опубликовал видео с моментом убийства москвича во время спора из-за парковки
18 апреля 2024, 13:09

Фото: iStock/BrianAJackson

В Люблино 25-летнего парня убили из-за замечания о парковке, видеозапись начала конфликта опубликовал столичный Следсвенный комитет в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, молодой человек приехал в гости к своей подруге. Когда он вышел из машины, заметил, что белая Тойота 22-летнего Шахина Аббасова припаркована в пешеходной зоне. Парень сделал замечание водителю, за что получил удар ножом в живот.


Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, позже он скончался.



Мать убитого рассказала журналистам, что к смерти сына причастны два выходца из Азербайджана.



«Убили моего сына. Ножом. Около подъезда. Нападавшие —два приехавших из Азербайджана.Убийцы скрылись на Жигулях, два брата», — сообщила женщина.



Сообщается, что Шахин Аббасов, нанесший удар ножом, проживает на территории РФ нелегально, его ищет полиция.



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