Названо количество осужденных за госизмену россиян в 2023 году

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В Российской Федерации по статьям о госизмене и шпионаже в 2023 году были осуждены 48 граждан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Судебный департамент при Верховном суде России.
По статье 275 УК РФ («Государственная измена») были вынесены обвинительные приговоры в отношении 39 человек и по статье 276 УК РФ («Шпионаж») — в отношении девяти иностранцев.
Еще двоих граждан осудили по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Информагентство отмечает, что в 2022 году за государственную измену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.
Напомним, в июне 2023 года наказание за госизмену ужесточили. Теперь максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненный срок.
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Еще двоих граждан осудили по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Информагентство отмечает, что в 2022 году за государственную измену были осуждены 16 человек, за шпионаж — один.
Напомним, в июне 2023 года наказание за госизмену ужесточили. Теперь максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненный срок.
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Алина Юрчак