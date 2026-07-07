По традициям Китая: российские аэропорты оснастят фонтанчиками с горячей водой
О планах оборудовать российские аэропорты фонтанчиками не только с холодной, но и с горячей водой сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Его слова цитирует «КП».
Идея заимствована из практики Китая, где такие устройства — привычный элемент инфраструктуры. В аэропортах и на вокзалах КНР пассажиры могут воспользоваться автоматами с холодной и горячей водой. Как пояснил Никитин, такая опция востребована у местных жителей, которые нередко едят лапшу быстрого приготовления.
Модернизация аэропортовой инфраструктуры, по словам министра, связана в том числе с увеличением потока туристов из Китая. Устройства ориентированы прежде всего на гостей из Поднебесной, так как многие из них предпочитают обедать в терминалах.
Ожидается, что фонтанчики будут наиболее актуальны в крупных аэропортах с большим объёмом международных перевозок. В региональных воздушных гаванях вопрос об установке таких устройств пока остаётся под вопросом из-за экономической целесообразности.
Читайте также: