По традициям Китая: российские аэропорты оснастят фонтанчиками с горячей водой

07 июля 2026, 05:58

Никитин допустил появление фонтанчиков с горячей водой в аэропортах РФ

Фото: istockphoto/skyNext

О планах оборудовать российские аэропорты фонтанчиками не только с холодной, но и с горячей водой сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Его слова цитирует «КП».