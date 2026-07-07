В России отменили домашние задания для первоклассников

07 июля 2026, 04:49

Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников

Фото: istockphoto/Smederevac

Минпросвещения РФ подтвердило отмену домашних заданий для первоклассников. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.





Об этом стало известно из письма ведомства, с которым ознакомилось агентство ТАСС. Ранее ситуация регулировалась «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», подготовленными Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. По ним домашние задания в первом классе могли вводиться поэтапно, при этом время на их выполнение не должно было превышать 60 минут.



«В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)», — сказано в документе.