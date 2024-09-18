В Дубае к началу 2026 года запустят воздушные такси

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Директор департамента по транспортным технологиям в Управлении транспорта и дорог Дубая Халед Аль Авади заявил, что к первому кварталу 2026 года в Дубае будут запущены воздушные такси. Об этом информирует РИА Новости.
Он сообщил, что в настоящее время идет работа над тестированием и сертификацией транспортного средства совместно с партнерами из компании Joby Aviation. Помимо этого, он добавил, что начинается фаза проектирования станций для «вертипортов» с британской компанией Skyports, которая будет заниматься их разработкой.
По его словам, в планах построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из которых начнут функционировать к началу 2026 года. Кроме того, помимо инфраструктурных объектов, для аэротакси будет создана служба мониторинга и безопасности.
Халед Аль Авади сообщил, что электрические аэротакси будут в 100 раз тише традиционных вертолетов. Он также отметил, что беспилотные такси-автомобили, разрабатываемые в сотрудничестве с General Motors, начнут свою работу в Дубае уже в 2025 году. В настоящее время эти такси находятся на стадии тестирования.
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По его словам, в планах построить четыре вертикальных аэропорта для такси. Два из которых начнут функционировать к началу 2026 года. Кроме того, помимо инфраструктурных объектов, для аэротакси будет создана служба мониторинга и безопасности.
Халед Аль Авади сообщил, что электрические аэротакси будут в 100 раз тише традиционных вертолетов. Он также отметил, что беспилотные такси-автомобили, разрабатываемые в сотрудничестве с General Motors, начнут свою работу в Дубае уже в 2025 году. В настоящее время эти такси находятся на стадии тестирования.
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Дарья Осипова