По велению Бога: Школьная учительница рассказала, почему ушла в порно

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Бывшая учительница католической школы рассказала, что ушла в порно из-за веры в Бога. Таким откровением она поделилась в интервью для Daily Star.
По словам 37-летней Кортни Тиллии, она выросла в очень религиозной семьи. Повзрослев, звезда фильмов для взрослых выбрала для себя профессию учительницы в католической школе. Однако, как отмечает Тилли, маленькая зарплата и строгое воспитание всегда подавляли её, из-за чего девушка всё же решила посвятить себя работе в порно.
Она также подчеркнула, что именно Бог направлял её и поддерживал в желании самовыражаться именно таким образом.
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«Было бы безумием сказать, что Бог говорит мне сниматься в порно! Но я рада, что Бог нашел мне именно такое применение», — рассказала актриса.
Она также подчеркнула, что именно Бог направлял её и поддерживал в желании самовыражаться именно таким образом.
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Евгения Парфентьева