Слесаря водоканала задержали за съёмки порно с 10-летней девочкой

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Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Торжка Тверской области за съемки порнофильмов с участием 10-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
По информации портала, слесарь местного водоканала снимал детское порно и распространял ролики в Сети. Правоохранители изъяли у мужчины два смартфона, ноутбук и карту-памяти. Свою вину в произошедшем подозреваемый отрицает. Возбуждено уголовное дело.
Кем мужчине приходится пострадавшая 10-летняя девочка не сообщается.
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