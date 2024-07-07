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По всей территории Нигерии отключили электричество из-за сбоя на энергосетях. Об этом со ссылкой на главу отдела коммуникаций ресурсоснабжающей компании Enugu Эмека Эзе сообщил ТАСС. По его словам, крупный сбой системы произошел в 15:09 (17:09 по московскому времени).
«Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети», – пояснил руководитель отдела.Всех подробностей аварии Эзе раскрывать не стал.
Последние годы в Нигерии, по данным ТАСС, происходят общенациональные перебои в подаче энергии, которые связаны с авариями на сильно изношенных электростанциях и сетях.
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