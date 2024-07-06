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Ударная группа кораблей ВМФ РФ с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу

06 июля 2024, 19:52
Фото: iStock/Bborriss

Фото: iStock/Bborriss

Ударная группа кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу. Об этом со ссылкой на посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова сообщает ТАСС. По их данным, отряд Северного флота вышел из порта «Ла-Гуайра».
Уточняется, что ударную группу провожали посол России в стране, главком военно-морскими силами республики адмирал Неил Хесус Вильямисар Санчес, главнокомандующие ВВС и ПВО военно-морских сил Венесуэлы.

Как добавил российский дипломат, накануне, 5 июля, моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде на 213-й годовщине республики, где президент Венесуэлы Николас Мадуро и гости мероприятия встретили их бурными аплодисментами.



«Заход отряда кораблей Северного флота в Венесуэлу стал яркой демонстрацией прочной дружбы и стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Мелик-Багдасаров.
Ранее отряд Северного флота с атомным подводным ракетным крейсером «Казань» в июне 2024 года провели учения в Карибском море и посетили Кубу.

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Стали известны новые подробности диверсий на «Северных потоках»
Welt: взрывы на «Северных потоках» планировали еще в 2014 году
06 июля 2024, 19:59

Подрывы на нитях газопровода «Северный поток» планировались еще до присоединения крымского полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщили журналисты Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию следователей и спецслужб.
Обозреватели подчеркнули, что следствие не располагает доказательствами причастности Киева к диверсии. По данным экс-главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера, улики, которые свидетельствуют о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком является республиканская власть.

В прошлом году, пишет Welt am Sonntag, польские коллеги передали немецким разведчикам информацию о лицах, которые могут иметь отношение к произошедшему и, по предварительным данным, «связаны с Москвой». В частности, речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», имевших гражданство РФ, поэтому в Польше пришли к выводу, что подрыв заказала Россия.

Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года.

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#северный поток
#диверсанты
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#теракт
#новости
#расследование
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NYP: врач Байдена приглашал в Белый дом невролога, лечащего болезнь Паркинсона
06 июля 2024, 19:30

Фото: сайт Кремля

Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор приглашал в Белый дом одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона. Об этом сообщает New York Post, опираясь на данные из журнала визитов. Уточняется, что встреча О'Коннора с доктором Кевином Каннардом состоялась еще в начале 2024 года.
По информации издания, Белый дом не сообщал о визите этого специалиста и также не давал информации о целях встречи.

«Вероятнее всего они говорили о Байдене. Он должен заниматься только президентом и его семьей», — сообщил NYT бывший врач Обамы и Трампа Ронни Джексон.
В феврале 2024 года лечащий врач Байдена по итогам регулярного осмотра заявил, что президент здоров для исполнения своих обязанностей. В то же время на призывы добавить в тест оценку умственных способностей в Белом доме ответили, что это излишне, так как Байден контролирует ситуацию и работоспособен.

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«Единственный путь»: На Западе оценили предложение Путина по Украине
Меркурис: мир начинает осознавать что только план Путина прекратит конфликт
06 июля 2024, 18:25

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Мир начинает понимать, что только план президента РФ Владимира Путина поможет прекратить конфликт на Украине.
Об этом на своем канале в YouTube заявил аналитик Великобритании Александр Меркурис. По его словам, российский лидер четко обозначил свою позицию по прекращению боевых действий. В частности, речь идет о требовании вывести боевиков ВСУ с территорий РФ.

«Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — сказал Меркурис.

Он добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан пока единственный на Западе, кто согласен с позицией Путина.

Путин озвучил требования по урегулированию украинского конфликта в рамках встречи с руководством МИД РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#владимир путин
#новости
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В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА
06 июля 2024, 18:02

Фото: istockphoto/starpik

Обломки якобы российских дронов не смогли найти направленные для этого бригады. Такие данные сообщили в Минобороны Румынии. В ведомстве дополнили, что поиски будут продолжаться.
«Издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук для поиска предметов, которые могли упасть на территорию страны», — говорится в сообщении.

Отмечено, что сейчас поисковые бригады не нашли ничего, что могло бы вызвать подозрения. Поиски продлятся в течение суток.

В министерстве подчеркнули, что ими в режиме реального времени информируются структуры союзников. Речь идет о ситуациях, которые возникают в результате атак.

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#россия
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#бпла
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AT: Первый боевой ледокол «Иван Папанин» обеспечит России господство в Арктике
06 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/MWayOut

Первый в ВМФ боевой ледокол «Иван Папанин», который уже приступил к ходовым испытаниям, обеспечит России господство в Арктике. Об этом написал обозреватель Габриэль Онрада для издания Asia Times. По словам автора, уникальный проект 23550 занял среди российских ледоколов особое место, ведь он способен разбивать лед толщиной 1,7 метра и вести бои в условиях заполярного круга.
Онрада также обратил внимание, что «Иван Папанин» отражает широкие интересы РФ в арктическом регионе и усиление военной стратегии. На борту ледокола установлена 76-миллиметровая пушка АК-176МА и пусковые установки для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр». Столь серьезное вооружение значительно повышает боевые возможности корабля, пояснил эксперт.

Ранее Минобороны России сообщало, что головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» вышел на первые испытания. Согласно планам, после всех процедур ледокол войдет в состав ВМФ России и будет нести службу на Северном флоте.

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#вооружение
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Орбан: визит в Москву продиктован поиском мира на Украине и интересами Венгрии
06 июля 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Москву продиктован поиском мира на Украине, а также интересами Венгрии и других стран. Об этом политик сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche по возвращению из Москвы. Он отметил, что решение украинского конфликта – это его христианская обязанность, даже несмотря на политические последствия для него на Западе.
«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых - я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», – пояснил венгерский премьер.
По словам Орбана, поездка в Москву не стала для него чем-то новым, ведь он и раньше встречался с Владимиром Путиным. Он уточнил, что сначала им было сложно найти общий язык из-за достаточно сложного исторического общего прошлого России и Венгрии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поездка Орбана в Москву якобы нарушает единство Запада в отношении к Украине, а венгерский премьер не представляет ЕС и не имеет мандата на визит в Россию.

На критику в свой адрес Виктор Орбан ответил, что из-за такого «бреда бюрократов из Брюсселя» все усилия по завершению конфликта на Украине не приносят результатов.

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Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США

Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
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Президент Грузии обвинила правительство в отмене совместных военных учений с США
06 июля 2024, 16:58

Фото: сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство своей страны в отмене совместных военных учений с США. Об этом политик сообщила журналистам. По ее мнению, грузинское руководство не может разобраться, где друзья, а где враги.
По словам Зурабишвили, отмена военных учений «Достойный партнер» наносит ущерб Грузии, который сопоставим с последствиями от недавнего принятия в стране закона об иноагентах.

«Это ущерб нашему стратегическому партнерству с США, угроза нашей обороноспособности и всему, благодаря чему по сей день строилась наша армия», – заявила глава государства.
Ранее сообщалось, что США перенесли на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией. Пентагон пояснил, что поводом для этого стали «ложные обвинения» от грузинского правительства, в которых Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

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#сша
#отмена
#военные
#армия
#учения
#ущерб
#запад
#пентагон
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Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО
06 июля 2024, 15:52

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Нейтральный статус Молдавии не помешает ей быть партнёром НАТО, с таким заявлением выступил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.
«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО - военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс», — приводит цитату Попшоя РИА Новости.

При этом политик напомнил, что Молдавия сотрудничает с Североатлантическим альянсом на протяжении 30 лет и будет продолжать развивать партнёрские отношения с НАТО в дальнейшем.

По мнению Попшоя, альянс всегда уважал нейтралитет Молдавии.

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#молдавия
#нато
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Под Киевом откроют 397 «пунктов несокрушимости» в связи с ситуацией со светом
06 июля 2024, 15:52

Фото: istockphoto/TebNad

Из-за ситуации с электроэнергией в Киевской области откроется еще 397 так называемых «пунктов несокрушимости». Об этом украинскому агентству УНН сообщил руководитель областной военной администрации Руслан Кравченко.
По словам чиновника, он дал соответствующее распоряжение руководству областных общин и районов. Согласно его информации, уже работают 225 пунктов.

«Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости», — сказал Кравченко.

По заявлению исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, каждое домохозяйство в республике должно приобрести приборы на сумму до трех-четырех тысяч долларов, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Павлюк объяснил это недоплатой потребителями за электричество в прошлые года.

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