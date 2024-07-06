Ударная группа кораблей ВМФ РФ с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу

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Ударная группа кораблей ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» покинули Венесуэлу. Об этом со ссылкой на посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова сообщает ТАСС. По их данным, отряд Северного флота вышел из порта «Ла-Гуайра».
Уточняется, что ударную группу провожали посол России в стране, главком военно-морскими силами республики адмирал Неил Хесус Вильямисар Санчес, главнокомандующие ВВС и ПВО военно-морских сил Венесуэлы.
Как добавил российский дипломат, накануне, 5 июля, моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде на 213-й годовщине республики, где президент Венесуэлы Николас Мадуро и гости мероприятия встретили их бурными аплодисментами.
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Как добавил российский дипломат, накануне, 5 июля, моряки ВМФ РФ поучаствовали в параде на 213-й годовщине республики, где президент Венесуэлы Николас Мадуро и гости мероприятия встретили их бурными аплодисментами.
«Заход отряда кораблей Северного флота в Венесуэлу стал яркой демонстрацией прочной дружбы и стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Мелик-Багдасаров.Ранее отряд Северного флота с атомным подводным ракетным крейсером «Казань» в июне 2024 года провели учения в Карибском море и посетили Кубу.
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Данил Пономарев